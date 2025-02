Ratten-Alarm bei Larissa Neumann: "Schlimmste Nacht meines Lebens!"

Thailand/Frankfurt am Main - Model Larissa Neumann (24) reist aktuell mit einer Freundin zusammen durch Thailand, doch eine Ratte trübte das Urlaubsglück - und trieb die beiden jungen Frauen in die Flucht.

Larissa Neumann (24, "Kampf der Realitystars") macht aktuell Urlaub in Thailand und veröffentlicht regelmäßig Updates hierzu auf Instagram. © Screenshot/Instagram/tigerlariz

"Leute, es ist 5.10 Uhr, bitte, also, das war die schlimmste Nacht meines Lebens!", lässt die Frankfurterin ihre Follower gleich am Beginn einer Instagram-Story wissen, die sie in der Nacht zum heutigen Mittwoch veröffentlichte. (Die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Thailand beträgt etwa sechs Stunden.)

Sie und ihre Freundin hätten so gut wie nicht geschlafen, weil in ihrem Zimmer eine Maus oder Ratte umgehe.

"Sie provoziert uns!", ereifert sich das Model und ergänzt, sie sei "richtig am Ende".

"Wir gehen jetzt gleich zum Sonnenaufgang, weil wir einfach nicht mehr in diesem Zimmer sein können", fügt Larissas Freundin mit resigniertem Tonfall hinzu.

In weiteren Storys ist zu sehen, wie Larissa versucht, das umtriebige Nagetier mit einem Regenschirm aufzuscheuchen. Ebenso präsentiert die ehemalige "Kampf der Realitystars"-Kandidatin eine selbstgebaute "Maus-Abwehr-Falle": Die Frankfurterin hat hierzu offenbar eine Bodenöffnung mit Kissen und Bettzeug verstopft.

Doch all ihre Bemühungen waren vergeblich.