Model will ins Dschungelcamp: "Ich würde Euch da alles weg snacken!"

"So was muss man heute alles gar nicht mehr machen", plauderte Larissa weiter und ergänzte, dass die von der aktuellen Dschungelcamp-Staffel enttäuscht sei.

In einer Instagram-Story vom Mittwoch sagte die Frankfurterin selbstbewusst: "Dschungelcamp wäre so 100 Prozent mein Format!"

Die 24-Jährige wandte sich am Mittwoch per Instagram-Story an ihre Fans. Später am Tag brach sie zu einer Reise nach Thailand auf. © Screenshot/Instagram/tigerlariz

"Wäre ich da in diesem Format, ey Leute, ich würde Euch da alles weg snacken. What ever, ist mir doch egal", prahlte die 24-Jährige.

Mit Nachdruck fügte sie hinzu: "Ich hätte da so Bock, über mich hinauszuwachsen!" Sie habe auch keine Angst vor Tieren.

"Das wäre so ein Format, da würde ich reingehen", beendete Neumann ihr Statement.

Datingshows reizen die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin hingegen nicht, wie sie in der Story ebenfalls kundtat.

In die aktuelle Dschungelcamp-Staffel wird die Frankfurterin allerdings ganz sicher nicht mehr einsteigen: Am gestrigen Mittwoch stieg sie in ein Flugzeug mit dem Ziel Thailand. Allerdings will Larissa dort nicht Urlaub machen. Sie plant, in Thailand ihre Bachelor-Arbeit zu verfassen, um ihr Studium des Marketings und Medienmanagements zu beenden - und dabei muss sie fixe Fristen einhalten.