Lars Eidinger als Richard III. in Unterhose und Korsett: "Hast du heute schon geleckt?"

Lars Eidinger (48) zeigte sich an zwei aufeinanderfolgenden Abenden im Rahmen des Hamburger Theater Festivals in seiner Paraderolle als König Richard III.

Von Nora Petig

Hamburg - Richard III. in Hamburg! Lars Eidinger (48) zeigte sich an zwei aufeinanderfolgenden Abenden im Rahmen des Hamburger Theater Festivals in seiner Paraderolle als gnadenloser König.

Lars Eidinger als Richard III. © Arno Declair Normalerweise spielen Eidinger und das Ensemble der Berliner Schaubühne Richard III. vor rund 170 Menschen, so der 48-Jährige. In Hamburg waren es am Donnerstag mehr als 1000.

Das Bühnenbild: ein Gebäude, beige getüncht, davor eine Art Baugerüst mit einer Treppe. Der Boden ist mit Sand bedeckt. Es beginnt mit dem Ende einer Party. Die feine Gesellschaft in edlem Zwirn stolpert auf die Bühne, Drinks werden gehoben, auch Richard ist dabei. Anders, als der Rest ist er ein wenig underdressed, aber bester Laune.

Auf dem Weg zum Thron mordet sich Richard durch die Familie

York (gesprochen von Laurenz Laufenberg) und der Prinz v. Wales (gesprochen von Christoph Gawenda). © Arno Declair Die Geschichte dürfte den meisten im Publikum geläufig sein, weshalb es vermutlich nicht schwerfiel, Eidinger weiterhin zu verstehen, wenn er ins Englische wechselte oder rappte. Edward (Thomas Bading) ist König. Sein Bruder Richard will den Posten für sich beanspruchen. Dank gemeiner Intrigen gelingt es ihm schließlich. Auf dem Weg zum Thron kommen etliche Familienmitglieder ums Leben. Darunter seine beiden Neffen, der Prinz v. Wales und sein Bruder York. Dargestellt werden sie von zwei kindlichen Puppen mit Porzellangesichtern. Richards Boshaftigkeit und sein psychotischer Charakter werden durch sein Kostüm, als König tritt er in Unterhose und Korsett auf die Bühne, verstärkt. Er humpelt mit einem Klumpfuß über den Sand, steht oft mit X-Beinen und mit dem Oberkörper nach vorne gebeugt da. Seine Zähne? Ein Graus!

Richard überzeugt trotz Grausamkeit mit Charme

Richard küsst die trauernde Witwe Lady Anne (hier Jenny König). © Arno Declair Sein überraschender aber vor allem überzeugender Charme, den er gegenüber seinen Mitmenschen einsetzt, gehört ebenfalls zum von der Natur vernachlässigten Richard. Den zeigt er erstmals während des Begräbnisses von König Edward, den er umgebracht hat. Die trauernde Witwe Lady Anne (Magdalena Lermer) bezirzt er direkt am Sarg. Statt, dass sie die Chance ergreift, sich an Richard mit einem angebotenen Schwert zu rächen, sticht sie nicht zu. Er geht in die Offensive, legt ihr dar, was er angeblich für sie empfindet, zieht sich aus und hält sich selbst die Waffe an den Leib. Zugestochen wird nicht. "Wurde jemals eine Frau in dieser Stimmung umworben?", fragt Richard. Obwohl Eidinger nackt auf der Bühne steht, es sich im Schneidersitz bequem macht und man in den vorderen Reihen beinahe das Gefühl hat, auf sein Gemächt schauen zu sollen, lenkt der Penis des 48-Jährigen, dank seines Spiels, nur kurzzeitig vom Gesagten ab.

