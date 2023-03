Las Vegas in Sachsen: Magier-Duo Siegfried & Joy bringt Dresden zum Lachen!

Am Hauptbahnhof brachten die beiden Magier auch die Polizei zum Lachen. © Screenshot Instagram @siegfriedundjoy

Las Vegas in Dresden! Beim Festival HumorZone in der sächsischen Landeshauptstadt waren Siegfried & Joy am Wochenende mit zwei Auftritten dabei.

Und die kamen beim Publikum sehr gut an: Unter tosendem Applaus zeigte das Künstler-Duo aus Berlin die neuesten Tricks aus der Welt des Zaubers und der Magie im ausverkauften Stromwerk (ehemals Kraftwerk Mitte).

Die beiden Komiker, die bereits seit 2016 regelmäßig zusammen auftreten, sind aktuell auf Deutschland-Tour.

Doch auch international haben sich Siegfried & Joy einen Namen gemacht: So treten sie im Mai auch in Zürich und im September in London auf.

Die beiden Magier sind bei vielen Menschen sehr beliebt, da sie sich neben ihren großen Bühnen-Performances immer wieder auch auf der Straße blicken lassen.

Das war zuletzt auch in Dresden der Fall. Am Postplatz brachten die Zauberer die Leute zum Schmunzeln, als sie eine Tür der Straßenbahn kurz verhüllten - und prompt Kabarettist Torsten Sträter (56) zum Vorschein trat!