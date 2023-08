Last Minute: "Let's Dance"-Star Isabel Edvardsson rettet Hochzeitstanz von Bachelor-Babe Janika Jäcke

Hamburg – Der große Tag von Kai Schwarz (53) und Janika Jäcke (34) steht kurz bevor, die Planung ist so weit abgeschlossen, doch eine Sache fehlt noch: der Hochzeitstanz. Ganz spontan haben sich die beiden absoluten Tanzanfänger dafür entschieden, – vier (!) Tage vor ihrer Hochzeit – doch noch Tanzstunden zu nehmen. Unterstützung bekamen sie dabei von " Let's Dance "-Star Isabel Edvardsson (41), die schon oft Paare für ihren großen Moment auf der Tanzfläche vorbereitete. TAG24 war am Montag live beim Training mit dabei.

Isabel Edvardsson (41, l.) am Montag zusammen mit Kai Schwarz (53) und Janika Jäcke (34) in ihrer Hamburger Tanzschule "Isabel Edvardsson DIE Tanzschule". © Madita Eggers/TAG24

In Isabel Edvardssons Tanzschule in Hamburg-Hammerbrook gingen die beiden am Montag gut gelaunt und ohne jede Spur von Stress die erste Tanzstunde ihres Lebens an. "Du bist unsere Rettung", scherzte Janika gegenüber der Profi-Tänzerin, die sich spontan dazu bereit erklärt hatte, sie und ihren Ehemann in spe bei ihrem Hochzeitstanz zu unterstützen.

Begleitet wurden sie dabei von Kais eigens für die Hochzeit produziertem Zusammenschnitt von zwei Beyoncé-Titeln (Halo/Crazy in Love).

"Ihr Titel 'Halo' passt vom Text her sehr gut zu unserer Kennlerngeschichte und wie mutig Janika war, mich anzusprechen", erzählt der DJ im Gespräch mit TAG24.

Kennengelernt haben sich die beiden vor fast vier Jahren bei einer Restaurant-Eröffnung in Hamburg, noch am selben Abend schrieb die ehemalige Bachelor-Kandidatin Kai auf Instagram an und nur einen Tag später hatten sie bereits ihr erstes Date. Kurz darauf zog die heute 34-Jährige auch schon zu Kai nach Hamburg. Ein Risiko, welches sich gelohnt hat.

An ihrem 33. Geburtstag ging Kai vor ihr auf die Knie. "Gerade durch die Corona-Zeit ist mir klar geworden, wie wichtig mir eine Partnerin ist, die mich versteht und hinter mir steht", so Kai, der genau diese Person in Janika gefunden hat.