"Bin ein bisschen überfordert": Das ist der Grund, warum Laura Maria Rypa verwirrt ist

Aber die Ex-Freundin von Fußball-Profi Weston McKennie (25) klärte ihre Follower anschließend auf. "An diejenigen, die mir jetzt geschrieben haben, heute ist Feiertag: Lasst mich in Ruhe! Bei euch ist Feiertag, aber nicht bei uns. In jedem Bundesland ist das halt anders."

Denn in einer Story zuvor hatte die 27-Jährige eine To-do-Liste für den heutigen Tag hinterlassen, weshalb wohl viele Fans von ihr wissen wollten, wie sie das alles an einem Feiertag erledigen könne.

Um die ganze Geschichte schlüssig aufzuklären. Der Reformationstag am 31. Oktober ist seit der deutschen Wiedervereinigung ein gesetzlicher Feiertag. Aber nicht überall in Deutschland, sondern nur in den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

Da die Influencerin gemeinsam mit dem früheren Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" und ihrem gemeinsamen Sohn Leano in Köln lebt, ist der 31. Oktober ein ganz normaler Werktag.

Jedoch kann sich die 27-Jährige am morgigen Mittwoch über einen freien Tag freuen. Denn in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird morgen Allerheiligen gefeiert.