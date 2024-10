Ist die Beziehung von Laura Maria Rypa und Pietro am Ende? Fans entdecken Detail!

Köln - Nachdem Pietro Lombardi (32) sein fragwürdiges Entschuldigungsvideo an Laura Maria Rypa (28) gelöscht hat, ist den Fans ein weiteres Detail aufgefallen, was die Spekulationen um eine mögliche Trennung weiter anheizt!

"Ich war schwanger und meine Finger sind immer noch nicht so, wie sie vorher waren. Passt mir leider aktuell nicht", so ihre schnelle Erklärung. Abkaufen möchte der 28-Jährigen die Begründung aber niemand. Die Glaubwürdigkeit des Paares hat zuletzt arg gelitten.

In den vergangenen Tagen haben sowohl der " DSDS "-Juror als auch die Influencerin auf ihren Social-Media-Kanälen viel erzählt, ohne etwas zu sagen. Was wirklich am 7. Oktober in ihrer Mietvilla geschah, wissen nur die beiden - und die Polizei.

Die Polizei ermittelt seit mehreren Wochen wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt gegen Lauras Verlobten Pietro Lombardi (32). © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Dass Pietro auf der Aufnahme fehlt, wirft bei vielen Fans ebenfalls Fragen auf. Laut Laura soll er das Foto gemacht haben. In der Caption spielt er keine Rolle. Darin heißt es in Bezug auf die Kids: "In ihren Augen sehe ich die Welt, in ihren Herzen meine größte Liebe."

Ganz egal, warum Laura ihren Verlobungsring nicht mehr trägt, die jüngsten Ereignisse werden die Hochzeitspläne der beiden Wahl-Kölner wohl vorerst auf Eis gelegt haben. Dabei hatte sich der frühere Swarovski-Steinleger erst kürzlich erstmals konkret dazu geäußert.

"2025 werden wir heiraten", stellte Pietro in einer Fragerunde unmissverständlich klar. Es sei für ihn "der perfekte Zeitraum". Unter anderem deshalb, weil dann das im Herbst 2023 von beiden gekaufte Eigenheim kernsaniert und bezugsfertig sein soll.

Zudem schwebte dem Dreifach-Papa auch schon ein konkreter Plan vor, wie der schönste Tag in seinem Leben ablaufen soll. Demnach werde Laura am Tag X in Begleitung von Söhnchen Leano (1) und ihrem Vater zum Traualtar schreiten.

Dort würde er mit Alessio (9) bereits warten und die Braut freudestrahlend in Empfang nehmen. "Das wäre die Traumvorstellung", erklärte der 32-Jährige seinerzeit. Eine Trennung scheint derzeit wahrscheinlicher.