Laura Maria Rypa bald Zweifach-Mama: Das macht ihr zu schaffen

Köln - Lange dauert es nicht mehr, bis Laura Maria Rypa (28) ihr zweites Kind in den Armen hält. Bei Instagram gab die Influencerin nun ein kleines Schwangerschafts-Update und verriet, was ihr zurzeit ziemlich zu schaffen macht.

"Auch mein Gebärmutterhals ist nicht verkürzt, er ist jetzt bei 3,4 Zentimetern", offenbarte die Influencerin und ergänzte lächelnd: "Alles läuft gerade so, wie es laufen soll."

"Der Kleine ist am Wachsen, er liegt auch schon mit dem Köpfchen nach unten", schilderte Laura glücklich, nachdem sie zuvor einen Kontrolltermin bei ihrem Frauenarzt wahrgenommen hatte.

Ihr kleiner Sprössling entwickelt sich unterdessen prächtig, wie die Kölnerin ihren rund 875.000 Fans am Montag in ihrer Story berichtet hatte.

Bei Instagram berichtete Laura (28) von einer aktuell andauernden Müdigkeit. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa

Lediglich eine Sache macht der baldigen Zweifach-Mama zu schaffen, wie sie weiter berichtete. Denn Laura leidet derzeit an einer Dauermüdigkeit!

"Ich könnte mich schon wieder hinlegen und einfach nur schlafen", offenbarte die 28-Jährige, die bereits am vergangenen Wochenende von ihrer extremen Müdigkeit und von einem Eisenmangel berichtet hatte, der bei ihr festgestellt wurde.

So war Laura am Sonntag sogar mittags zusammen mit Söhnchen Leano (1) eingeschlafen, was für sie "eigentlich unvorstellbar" sei. Sonst nutze sie den Mittagsschlaf ihres Sprösslings nämlich dazu, um den Haushalt zu schmeißen, wie sie weiter erklärte.

Sieht ganz danach aus, als würde Lauras Körper ein wenig Ruhe einfordern, bevor demnächst zwei Paar Kinderfüße durchs Haus flitzen.