Laura Maria Rypa bringt Leano zum Arzt: Was dabei rauskommt, lässt die Neu-Mama staunen

Köln – Für den Sprössling von Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (27) stand am heutigen Donnerstag ein wichtiger Arzttermin an. Das Ergebnis von Leanos Untersuchung ließ seine Mutter anschließend mächtig staunen.

"Ich bin mal bespannt, was er mittlerweile wiegt", spekulierte Laura nur kurz vor dem Termin. Immerhin habe sie Leano seit dem letzten Arztbesuch, der bereits mehrere Wochen zurückliegen dürfte, nicht mehr auf die Waage gestellt.

Wie sehr sich der Winzling weiterentwickelt hat, sollte nun die sogenannte U4 - eine standardmäßige Vorsorgeuntersuchung für Babys in Leanos Alter - zeigen.

Pietros Verlobte scheint sich in ihrer neuen Rolle als Power-Mama pudelwohl zu fühlen, wie der Sänger und die 27-Jährige selbst zuletzt immer wieder durchblicken ließen. Am stärksten lässt sich die Veränderung der letzten Monate aber natürlich dem kleinen Leano anmerken.

Laura verrät Leanos aktuelles Gewicht und seine Größe in einer Instagram-Story. © Montage: Instagram/Screenshot/Laura Maria Rypa

"Leano entwickelt sich wirklich unfassbar gut und er hat einen unglaublichen Sprung gemacht", teilte die schöne Sänger-Gattin in spe in einer Story mit. So sei ihr Söhnchen nach der Geburt 2400 Gramm schwer und 45 Zentimeter groß gewesen.

"Mittlerweile wiegt er schon 5800 Gramm und ist 60 Zentimeter groß", staunte Laura über ihren Sprössling. "Wenn ich es vergleiche zu den ersten Wochen und jetzt ... Es ist so krass wie schnell die Kleinen wachsen!"

Dazu postete sie ein Foto von ihrem "Big Boy", auf dem sie wie üblich darauf achtete, die entscheidenden Gesichtsmerkmale nicht zu zeigen. Erst kürzlich hatte Laura nur das Profil von Leano geteilt, woraufhin ein Detail die Fans direkt begeistert hatte.