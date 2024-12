Ehrliche Worte: So steht Laura Maria Rypa zu Stiefsohn Alessio

Köln - Happy Birthday, Laura Maria Rypa ! Die Influencerin ist am vergangenen Wochenende 29 Jahre alt geworden und genoss ihren Ehrentag offensichtlich in vollen Zügen.

Laura Maria Rypa (29) ist nicht nur für ihre Kinder Leano (1) und Amelio (4 Monate) da, sondern auch für Stiefsöhnchen Alessio (9). © Instagram/lauramaria.rpa

Das zeigte die Influencerin ihren Fans am gestrigen Montag, als sie einen neuen Instagram-Beitrag auf ihrem Kanal geteilt hatte, in dem sie ihren mehr als 930.000 Followern ein paar kleine Einblicke in ihre Geburtstagsfeierlichkeiten gewährte.

So hatte die Verlobte von Sänger Pietro Lombardi (32) augenscheinlich einen eher ruhigen Geburtstag im Kreise ihrer Liebsten verbracht, wie zumindest die Schnappschüsse vermuten ließen, die sie zu dem Beitrag hochgeladen hatte.

Auf einer der Aufnahmen war die Kölnerin nicht nur mit ihren beiden Söhnen Leano (1) und Amelio (rund vier Monate) zu sehen, sondern auch mit Stiefsöhnchen Alessio (9), der bekanntlich aus Pietros erster Ehe mit Sängerin Sarah Engels (32) stammt und offensichtlich ebenfalls mitgefeiert hatte.

Laura lächelte auf dem Schnappschuss glücklich vor sich hin, während sie mit den drei Jungs auf dem Sofa saß und verriet zu den Aufnahmen: "Ich bin so unfassbar dankbar für diesen wunderschönen Tag mit meiner kleinen, chaotischen Familie. Mit meinen zwei Jungs und Alessio, für den ich versuche, nicht nur da zu sein, sondern auch wie eine beste Freundin zu sein".