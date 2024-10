Pietro Lombardi: Gig nach Gewalt-Eklat wird zur Farce - leere Sitze, Fans abserviert!

Köln/Bielefeld - Zwei Wochen nach dem Polizeieinsatz in seiner Kölner Villa ist Pietro Lombardi (32) ins Rampenlicht zurückgekehrt. Einen Gefallen hat der Sänger sich damit wohl nicht getan!

Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) machen aktuell schwere Zeiten durch. © Rolf Vennenbernd/dpa

Aufgrund der im Raum stehenden Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegen seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) war der "DSDS"-Juror zuletzt abgetaucht. Am Sonntag gab er sein Comeback - im Lokschuppen zu Bielefeld.

"Was geht ab, Bielefeld? Vielen Dank, dass ihr alle da seid, es ist schön euch zu sehen", begrüßte der Sänger seine Fans. Dabei blickte er auf jede Menge leere Stühle herunter, wie ein Foto der "Bild" zeigt.

An der Tageskasse wären noch Tickets für 55 Euro zu erwerben gewesen, doch voll wurde der Laden nicht mehr. Anschließend versuchte Pietro auf heile Welt zu machen. "Laura und ich waren nie getrennt, sind nie getrennt", stellte er gleich zu Beginn klar.

Ein Wort darüber, was in der Nacht zum 7. Oktober in seinen eigenen vier Wänden passiert ist und einen Polizeieinsatz sowie ein mehrtägiges Kontaktverbot nach sich zog, verlor er nicht.

Pietro und Laura stellen das Geschehen weiterhin so dar, als seien die Einsatzkräfte - Nachbar Oliver Pocher (46) sprach von vier bis fünf Streifenwagen - grundlos zu ihrem Mietshaus ausgerückt. Schuld seien ohnehin die anderen.