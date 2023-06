Hose zu kurz: Laura Maria Rypa gewährt unfreiwillig tiefe Einblicke

Kurz darauf war ein entnervter Aufschrei aus dem ersten Stock zu vernehmen. So hatte Pietro seine Liebste die ganze Zeit an der Nase herumgeführt, denn das gesuchte Gerät befand sich die ganze Zeit über bereits in direkter Entfernung auf dem Couchtisch. Doch damit nicht genug.

Tatsächlich zog Laura den Kürzeren und dampfte gefrustet über ihre Niederlage in Richtung Treppe davon. "Beweg dich jetzt, hopp, hopp!", rief Pietro der 27-Jährigen dreist hinterher und scherzte: "Ich hab die in der Hand, ihr merkt das selber."

Laura gewährt beim Versuch, das Treppengeländer hinabzugleiten, unfreiwillig tiefe Einblicke. Pietro musste die entsprechende Stelle zensieren. © Montage: Instagram/Screenshot/Pietro Lombardi

"Manchmal Gehirn einschalten", empfahl Laura ihrem Verlobten halb gereizt, halb amüsiert. Als die Mutter des jüngsten Lombardi-Sprosses Leano wieder oben an der Treppe erschien, erlaubte sich Pietro direkt den nächsten Spaß mit ihr.

"Mach mal jetzt wie ein Topmodel", verlangte er, woraufhin Laura nicht mehr länger ernst bleiben konnte.

Anstatt grazil die Stufen hinab zu schreite, schwang sie ein Bein kurzentschlossen über das Treppengeländer, um sich daran hinab gleiten zu lassen. Dabei hatte sie offenbar nicht bedacht, dass sie eine kurze Hose mit weitem Bein trug, die bei ihrer Rutsch-Aktion aus Pietros Perspektive unfreiwillig tiefe Einblicke gewährte.

"Oh, Amo [ein Kosewort für Laura, Anm. d. Red.], man hat ein bisschen deine Vagina gesehen", verkündete der noch immer filmende Käppi-Träger alarmiert. "Einen Ticken hat die rausgeguckt."

Laura brach prompt in erschrockenes Gelächter aus und warf kichernd den Kopf in den Nacken. Glücklicherweise hatte Pietro die Story noch nicht gepostet, sodass er Lauras Intimbereich mit einem digitalen Sticker zensieren konnte - am Ende also alles noch jugendfrei.