Laura Maria Rypa wohl Teil von TV-Dreh: Will sie so aus dem Schatten von Pietro?

Köln - Was führt Influencerin Laura Maria Rypa (29) im Schilde? Eine Instagram-Story der Zweifach-Mama wirft aktuell vielversprechende Fragen auf.

Alles in Kürze

Seit fünf Jahren sind Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (29) mit gelegentlichen Unterbrechungen zusammen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Seit mittlerweile fünf Jahren und gelegentlichen On-off-Phasen gehen die 29-Jährige und "Deutschland sucht den Superstar"-Ikone Pietro Lombardi (32) inzwischen schon durchs Leben.

Trotz ihrer vorherigen Beziehungen zu Fußballer und Ex-Schalker Weston McKennie (26) und Jona Steinig (29) scheint die Düsseldorferin aber erst an der Seite ihres "Pie" so richtig in der Öffentlichkeit angekommen zu sein und Fuß gefasst zu haben.

Tritt die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte aber schon bald endgültig aus dem Promi-Schatten ihrer besseren Hälfte hinaus? Das lässt sie aktuell ihre Community vermuten. Denn: Laura scheint ein gut behütetes Geheimnis mit sich herumzutragen. Via Instagram teilte sie in ihrer Story mit: "Ich freue mich, bald mehr sagen zu dürfen."

Steht die Wahl-Kölnerin etwa für einen neuen TV-Werbespot oder ein anderes prominentes Projekt vor der Kamera? Das lässt beispielsweise jede Menge Regie-Equipment im Hintergrund vermuten.