Laura Maria Rypa in tiefer Trauer! Todesfall sorgt für Instagram-Pause

Köln - Wegen eines Todesfalls in der eigenen Familie hat sich Laura Maria Rypa (28) vorerst von der Bildfläche verabschiedet. Ihre Rückkehr ist unklar!

Mit diesen Worten hat sich Laura Maria Rypa (28) jüngst zu Wort gemeldet. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Gerade erst hatten sich die Wogen nach teils turbulenten Wochen geglättet, nun muss die Zweifach-Mama einen heftigen Schicksalsschlag hinnehmen.

Laut kurzer Meldung der Halbpolin hat es vor Kurzem einen Todesfall in ihrer Familie gegeben. In einem deutlich ergriffenen Post hat sich die 28-Jährige daher vorerst von ihrer Community verabschiedet.

"Hallo, meine Lieben, ich wollte euch kurz Bescheid geben, dass ich mich in den nächsten Tagen bei euch melden werde. Leider gab es einen Todesfall in unserer Familie und ich brauche etwas Zeit. Ich danke euch von Herzen für euer Verständnis", schreibt sie in ihrer Story.