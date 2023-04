Laura Maria Rypa outet sich als Skeptikerin und fragt Fans, ob sie Baby Leano impfen lassen soll

Köln - Laura Maria Rypa (27) meldete sich am Sonntag mit einem Thema bei ihren Fans, an dem sich wohl die Geister scheiden: Es ging um Impfungen bei Babys. Die Influencerin outete sich nicht nur als Impf-Skeptikerin, sondern bat ihre Fans auch um Rat.

Laura Maria Rypa (27) ist im Januar zum ersten Mal Mutter geworden. © Instagram/lauramaria.rpa

Seit seiner Geburt im Januar 2023 entwickelt sich Leano Romeo, der kleine Sprössling von Laura und Sänger Pietro Lombardi (30), prächtig und bereichert das Leben seiner Eltern Tag für Tag, wie die 27-Jährige ihren Fans regelmäßig auf ihrem Kanal berichtet.

Dabei hält die frischgebackene Mama ihre rund 794.000 Follower nicht nur bezüglich Leanos Entwicklung auf dem Laufenden, sondern tauscht mit ihrer Community auch immer wieder Erfahrungswerte aus - so auch am Sonntag, als die Influencerin sich allerdings mit einem ziemlich kontroversen Thema in ihrer Story gemeldet hatte.

"Ich hab eine Frage an euch zu einem sehr kritischen Thema", leitete die 27-Jährige ihr Anliegen mit verheißungsvollen Worten ein und redete nicht lange um den heißen Brei herum. So berichtete sie, dass ihr Söhnchen bereits eine erste Grundimmunisierung erhalten habe - "und zwar diese Schluckimpfung" - wie Laura erklärte.

Nun hadert die gebürtige Polin jedoch damit, ihrem Baby weitere Vakzine verabreichen zu lassen. "Nächste Woche soll er eigentlich seine nächste Impfung bekommen, aber ich bin da ein bisschen skeptisch", räumte Laura ein. "An sich bin ich gegen das Impfen - da bin ich ehrlich."