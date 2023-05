Laura Maria Rypa platzt nach Event der Kragen und teilt gegen Influencer aus: "Wie arrogant kann man sein?"

Köln - Legt sich neben Oliver Pocher (45) jetzt auch Laura Maria Rypa (29) mit den Influencern der Nation an? Für die Verlobte von Pietro Lombardi (30) hat ihr Besuch des Events von TKMAXX am Mittwoch ungeahnte Folgen.

Endlich wieder im Eigenheim angekommen, holte Laura Maria Rypa (29) zum Rundumschlag gegen die Influencer-Szene aus. © Montage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Erst am gestrigen Donnerstag hagelte es aus der Community vernichtende Worte wegen einer Date-Night in der Kölner Lanxess Arena. Gemeinsam mit "Pie" besuchte die 29-Jährige das Konzert des britischen Schmusesängers Sam Smith (30) und ließ Söhnchen Leano bei Oma und Opa zurück. Zu viel für einige ihrer Fans!

Jetzt musste Laura - die vor vier Monaten ihr erstes Kind auf die Welt gebracht hatte - allerdings selbst Kritik äußern. Und die hatte es in sich.

Ins Fadenkreuz der sonst so ruhigen und entspannten Vollblut-Mama geriet nämlich keine geringere Berufsgruppe als die Influencer.

An der Seite zahlreicher Promis wie Julian Claßen (30), Sängerin Sarah Engels (30) oder TV-Kultblondine Evelyn Burdecki (34) wagte die Herzensdame von DSDS-Juror Pietro Lombardi den Sprung in die gleichnamige Welt und traute fernab des Mega-Events von TKMaxx ihren Augen kaum. Denn nur wenige Stunden danach meldete sich Laura bei ihren 800.000 Fans zu Wort.

"Was ich euch unbedingt noch sagen wollte", leitete die Halbpolin ein, ehe sie sich enorm enttäuscht zeigte. "Man sieht so viele Menschen auf Social Media, bei denen ich denke, dass sie so sympathisch sind. Bis man sie in echt trifft und ich mir denke - wie arrogant kann man sein?!"

Steht den Influencern etwa ein gewaltiger Stress ins Haus?