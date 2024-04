Laura Maria Rypa genießt Urlaub mit ihrem Pie: Fans staunen über Babybauch

Türkei - Laura Maria Rypa (28) lässt es sich zurzeit fernab des durchwachsenen Regenwetters in Deutschland unter der türkischen Sonne gut gehen. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi (31) hat die Influencerin sich eine Auszeit genommen - und präsentierte ihrer Community jüngst gleich mehrere aktuelle Aufnahmen ihrer Babykugel!

Laura Maria Rypa (28) genießt ihren Türkei-Urlaub in vollen Zügen. © Instagram/lauramaria.rpa

Vor einigen Tagen hatte sich Laura ihren Liebsten geschnappt und war samt des Sängers in südliche Gefilde gereist, wo die 28-Jährige es sich seither in einem luxuriösen Hotel - samt eigenem Spa-Bereich auf dem "Zimmer" - gut gehen lässt.



Das hatte die Blondine ihren mehr als 860.000 Instagram-Fans seit ihrer Ankunft in mehreren Storys gezeigt.

Bei kulinarischen Köstlichkeiten und feinstem Sonnenschein ist die Influencerin seit Tagen vermehrt Mocktails schlürfend (Laura ist schließlich in freudiger Erwartung ihres zweiten Kindes - Cocktails sind da natürlich tabu!) am Strand oder bei einer Bootstour auf dem Meer zu sehen - stets ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen tragend.

Während die baldige Zweifach-Mama ihren Anhängern schon in den letzten Tagen immer wieder Einblicke in ihre Urlaubsreise gegeben hatte, meldete sie sich auch am Dienstag mit einem neuen Schnappschuss bei ihrer Community - und zur Freude ihrer Fans hatte Laura diesmal nicht alleine vor der Kamera posiert.