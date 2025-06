So sieht sie nicht mehr aus! Laura Maria Rypa sorgt bei Fans für Wow-Effekt

Laura Maria Rypa (29) hatte in den letzten Monaten ihre Naturhaarfarbe getragen, doch damit ist seit Mittwoch Schluss! © Instagram/lauramaria.rpa

Schön, schöner, Laura Maria Rypa! Die Verlobte von Pietro Lombardi (32) begeisterte ihre mehr als 950.000 Instagram-Fans am Mittwoch mit einem neuen, strahlenden Look und löste damit regelrechte Jubelstürme aus.

So hatte sich die zweifache Mama, dreifache Hunde- und vierfache Kaninchenbesitzerin zur Wochenmitte ein wenig Zeit für sich gegönnt und sich im Friseursalon verwöhnen lassen. Und das Ergebnis konnte sich mehr als sehen lassen!

Nachdem die 29-Jährige zuletzt ihre Naturhaarfarbe getragen hatte - ein recht dunkles "Straßenköterblond" - entschied sie sich nun wieder für etwas mehr Farbe auf dem Haupt und ließ sich ihr Haar mit hellblonden Strähnchen aufpeppen.

Eine kleine Veränderung mit großer Wirkung, die auch der Influencerin selbst auffiel und zu gefallen schien. So schrieb Laura in die Bildunterschrift des Beitrags "New hair - new me" und erntete von ihren Anhängern unzählige Komplimente.