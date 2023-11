Laura Maria Rypa teilt neues Bild mit Pietro, doch Fans haben nur Augen für ein Detail

Laura Maria Rypa (27) hat sich bei Instagram eine Community mit mehr als 790.000 Fans aufgebaut. © Instagram/lauramaria.rpa

Eigentlich ist es egal, was Laura mit ihren mehr als 790.000 Followern auf ihrem Kanal teilt - die Influencerin generiert mit ihren Fotos regelmäßig mehrere Tausend "Likes" und wird in den Kommentarspalten stets mit Komplimenten überschüttet.

Als Laura sich am Donnerstagabend jedoch mit einem Throwback-Bild gemeldet hatte, auf dem sie an der Seite ihres Verlobten (31) zu sehen war, flippten ihre Anhänger schier aus!

"Pietro Lombardi hat dieses Bild von uns auf dem Handy gefunden, es ist knapp 2 Jahre her", betitelte die 27-Jährige den Schnappschuss, auf dem der Sänger und die Influencerin glücklich in die Kamera gelächelt hatten, während sie sich in den Armen lagen.

Ein Detail des Fotos fiel Lauras Followern allerdings besonders ins Auge - so sorgte ausgerechnet die damalige Frisur der jungen Mama für Begeisterung!