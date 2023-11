Laura Maria Rypa verkündet süße Neuigkeiten: "Willkommen in der Familie"

Langweilig wird es demnach wohl nicht in der Lombard'schen Villa!

Nun turnt im Hause Lombardi-Rypa neben einem rund zehn Monate altem Baby also auch ein dreiköpfiges Rudel auf insgesamt zwölf Pfoten durch die heimische Villa, denn Laura ist bekanntlich bereits Besitzerin der kleinen Zwergspitzdame Mia und Akita Inu-Hündin Akira .

Auf dem Schnappschuss hatte die Mutter eines Sohnes den Hund auf dem Arm gehalten und liebevoll an sich gedrückt, während sie die Augen geschlossen hielt und ein glückseliges Lächeln aufgelegt hatte.

So war der Kopf des jungen Vierbeiners augenscheinlich etwa genauso groß, wie der seiner stolzen Besitzerin.

Da staunten Lauras mehr als 790.000 Instagram-Fans nicht schlecht, als die Verlobte von Pietro Lombardi (31) am Sonntagabend ihren neuesten Beitrag abgesetzt hatte und verkündete: "Willkommen in der Familie, Prince. Ich würde sagen, alle guten Dinge sind drei".

Die Fans der 27-Jährigen waren angesichts des Einzugs des neuen Familienmitglieds ganz aus dem Häuschen! "OMG, wie süß kann man sein!" oder "So niedlich!" lauteten nur zwei von etlichen Kommentaren unter dem Beitrag. Es gab aber auch einige Fans, die vermuteten, Laura habe sich den Dritt-Hund wegen des jüngsten Einbruchs-Versuchs zugelegt, der erst wenige Tage zurückliegt.

Was auch immer zu der Entscheidung geführt hat, einen dritten Hund ins Haus zu holen - Prince darf sich künftig in jedem Fall auf ein königliches Leben freuen. Denn unter Lauras Obhut wird es ihm mit Sicherheit an nichts fehlen.