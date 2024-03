Von Papa Pietro Lombardi keine Spur: So süß kuschelt Laura Maria Rypa alleine mit Sohn Leano

Köln/Polen - So innig kuschelnd haben ihre Fans Influencerin Laura Maria Rypa (28) zuletzt eher selten gesehen. Mittendrin in Mamas Fängen: Söhnchen Leano (1)!

So sehr, dass sie natürlich – wie es sich für "Momfluencer" gehört – prompt das Handy zückte und den liebevollen Moment ins Netz hochjagte. Ihre Fans sollen schließlich ebenfalls von der Kuschel-Session haben.

Passend dazu hörte man den ersten gemeinsamen Nachwuchs der Beauty und des DSDS-Siegers von 2011 ganz ruhig atmen. Auch Mama Laura schien die gemeinsame Zweisamkeit mit ihrem eigenen Fleisch und Blut in vollen Zügen zu genießen.

Jetzt hat sich die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte ebenfalls wieder mit zuckersüßen Bildern bei ihrer Community gemeldet. Mit den Worten "Weiß nicht, ob er noch Luft bekommt", zeigte sich die 28-Jährige innig kuschelnd mit Leano, der offenbar in ihrem Arm komplett weggeratzt war.

Zuletzt hatte die Dauer-Verlobte von Pietro Lombardi (31) inmitten ihres Familienbesuchs in Polen verraten, schon im vierten Monat schwanger zu sein.

Für die 28-Jährige ist Leano der erste Nachwuchs gewesen. Schon in wenigen Monaten wird die Influencerin erneut Mama. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Von Papa "Pie" war indes keine Spur – der Sänger hatte nach Angaben der Vollblut-Mama momentan einfach zu viel um die Ohren, konzentriere sich offenbar auf neue Musik.

Erst am Freitag fuhr der Best Buddy von Dieter Bohlen (70) wegen einer Fan-Frage aus der Haut, da war Laura samt Leano bereits über alle Berge in die Heimat gereist.

Ihre Fans dürften sich angesichts der neuesten Momentaufnahme sicher nicht mehr einkriegen und die Düsseldorferin mit reichlich Fragen rund um ihre Schwangerschaft konfrontieren.

Wie lange die 28-Jährige noch bei ihrer Familie residieren wird, ließ sie bislang noch offen. Auch um die Baustelle im neuen Haus war es bei den Lombardi/Rypas zuletzt ruhig geworden. "Wir halten Euch auf dem Laufenden, sobald es etwas Neues gibt", waren die letzten Worte des Paares.