Laura Müller äußert sich zur Schwangerschaft und macht "große" Ankündigung

Laura Müller (23) und Michael Wendler (52) betreiben einen gemeinsamen Podcast. Bald wird eine neue Folge rund um das Thema Schwangerschaft erscheinen. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Vielen lieben Dank für all die lieben Schwangerschaftsglückwünsche", bedankt sich die gebürtige Tangermünderin bei ihren Fans in einem kurzen Video in ihrer Instagram-Story.

Das Paar sei "überglücklich", dass es endlich das Geheimnis um die erneute Schwangerschaft lüften konnte. Zudem freuen sich die beiden, erneut Eltern zu werden und "die ganze Reise noch einmal erleben zu dürfen".

Wie ihr erstes Kind Rome Aston (1) sei der zweite Nachwuchs wieder ein "absolutes Wunschbaby", wie Laura freudestrahlend mitteilt.

Im Gegensatz zu ihrer ersten Schwangerschaft will die 23-Jährige ihre Follower nun regelmäßig in ihrem Alltag als werdende Mami mitnehmen. "Ich werde in den nächsten Wochen ganz viel posten und auf Instagram ganz viel teilen mit euch", verspricht die Wendler-Ehefrau.

Interessierte Follower sollten daher "einfach auf dem Account bleiben".