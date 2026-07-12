Laura Wontorra auf Wolke sieben: Hier zeigt sie ihre junge Liebe mit Moderator Riccardo Basile

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Abseits der WM in den USA, Mexiko und Kanada will Laura Wontorra der ganzen Welt zeigen, wie happy und glücklich sie mit Riccardo Basile ist.

Von Maurice Hossinger

New York/Los Angeles (USA) - Eigentlich berichtet Laura Wontorra (37) beinahe täglich von der WM in den USA, Mexiko und Kanada. Abseits dessen hat die Moderatorin am Wochenende zuckersüße Pärchen-Fotos mit ihrem neuen Freund geteilt und damit ihre Fans in Wallung gebracht.

Ende Mai kamen die ersten Gerüchte um eine Beziehung mit Riccardo Basile auf, mittlerweile ist alles öffentlich.
Ende Mai kamen die ersten Gerüchte um eine Beziehung mit Riccardo Basile auf, mittlerweile ist alles öffentlich.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Wontorra

Rund sechs Wochen tourt die Tochter von Sport-Moderator-Ikone Jörg Wontorra (77) rund um die Weltmeisterschaft durch Nordamerika, führt dabei im Bezahl-Fernsehen durchs Programm.

Im Hintergrund immer an ihrer Seite: Neu-Freund Riccardo Basile (34).

Auf Instagram hat sich die Gastgeberin von "Grill den Henssler" nun von ihrer frisch verliebten Seite gezeigt, strahlt dabei mit dem Sky-Reporter in Hollywood glatt um die Wette.

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Insgesamt neun Bilder veröffentlicht die 37-Jährige in einer ihrer neuesten Fotostrecken, zwei davon mit Basile.

Während er in weißem Shirt und grünfarbener Hemdjacke posiert, setzt sich Wontorra - ganz im Stile Hollywoods - in braunem Oberteil und schwarzer Lederjacke in Szene.

Prominente Kommentare zu Pärchen-Fotos

Die WM-Moderatorin schwebt mit ihrem neuen Freund im siebten Himmel.
Die WM-Moderatorin schwebt mit ihrem neuen Freund im siebten Himmel.  © Christophe Gateau/dpa

Zahlreiche ihrer Fans sind angesichts der Couple-Fotos aus dem Häuschen, hauen deshalb kräftig in die Tasten und überschütten das Paar mit jeder Menge Liebe.

Unter anderem "Let's Dance"-Profitänzer Massimo Sinató (45) hinterlässt Liebe in der Kommentarspalte, ebenso "Magenta"-Kollegin Anna Kraft (40).

Nachdem bereits Ende Mai Gerüchte um eine neue Liebe der 37-Jährigen öffentlich die Runde gemacht hatten, ließen sie und Riccardo Basile schließlich vor rund zwei Wochen die Liebes-Katze endlich aus dem Sack - mit einem aufsehenerregenden Spiegel-Foto aus ihrem Hotelzimmer.

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Für die gebürtige Bremerin ist es die erste öffentliche Beziehung seit dem Ehe-Aus mit Simon Zoller (35) - ehemaliger Fußballer des 1. FC Köln - vor vier Jahren.

Die Reise nach Amerika scheint nun endgültig dafür gesorgt zu haben, dass die ganze Welt ihre neue Liebe sehen soll.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot, Instagram, Laura Wontorra, Christophe Gateau/dpa

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