TV-Star spricht Klartext: Das ist für Marc Dumitru der "Endgegner" als Papa

Köln - " Alles was zählt "-Schauspieler Marc Dumitru (40) hat als Familienvater ein ehrliches Fazit über viel zu volle Spielplätze gezogen. Hat der TV-Star damit recht?

Marc Dumitru (40) graut es als Papa eines kleinen Sohnes vor manchen Situationen auf dem Spielplatz. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Für mich sind Spielplätze zum Endgegner geworden", erklärte der Papa eines Sohnes der Deutschen Presse-Agentur. "Weil dieser wilde Kosmos für mich teilweise so anstrengend ist, nutze ich oft lieber freie Vormittage, um mit ihm zu Uhrzeiten rauszugehen, an denen der Spielplatz noch leerer ist."

Schwierig findet er etwa den Umgang mit anderen Eltern und deren Verhalten bei Konflikten zwischen den Kindern auf dem Spielplatz.

"Ich wünsche mir eigentlich, dass mein Sohn dort völlig frei Dinge entdecken kann und ganz natürlich lernt, wie es ist, sich etwas zu holen oder auch mal etwas weggenommen zu bekommen", sagte Dumitru. "Was mich jedoch massiv stresst, sind Eltern, die entspannt danebensitzen, Kaffee trinken oder eine rauchen, und denen es völlig egal ist, wenn ihr Kind anderen einfach rücksichtslos das Spielzeug wegschnappt."

In solchen Momenten ringe er mit sich selbst, ob er eingreifen soll – oder ob es klüger sei, die Situation laufen zu lassen.