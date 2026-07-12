Influencerin spricht von ihrer schlimmsten Zeit: "Mama hat sich erhängt"

Hamburg - Influencerin Samantha Eiding (35) erreicht mit ihren lustigen Videos Hunderttausende. Bei " deep und deutlich " erzählte sie jetzt allerdings von ihrer schlimmsten Zeit.

Samantha Eiding (35) sprach bei "deep und deutlich" über den Suizid ihrer Mutter. © Instagram/

Die 35-Jährige gerät ins Schwärmen, wenn sie von ihrer Mama spricht. "Meine Mutter war lustig und drüber, da war viel Energie und es war witzig. Und sie war in vielen Dingen, als sie noch alleinerziehend war, sehr unkonventionell als Mutter, was wir natürlich geliebt haben", sagt Eiding.

Viele Sachen seien ihrer Mutter egal gewesen. "Wenn ihr Lieblingsfilm gelaufen ist, [...] hat sie mich einfach aufgeweckt. Egal wann der lief, egal wie alt ich war, hat sie mich aufgeweckt und meinte: So, jetzt gucken wir unseren Film", so die Content Creatorin.

Doch es gab Schattenseiten. "Sie war auch sehr oft sehr überfordert, sehr überreizt, sehr am Limit und hat dann eben zu Methoden gegriffen, die auch sehr gewaltsam waren, die sie halt von zu Hause kannte", erinnert sich die Soziologin und Pädagogin.

Durch ihre Kindheit, in der sie furchtbare Dinge erlebt habe, sei ihre Mama "hochtraumatisiert" gewesen. Ärzte diagnostizierten eine bipolare Störung, eine manische Depression.

"Es wurde uns nicht richtig erklärt, sie kam dann auch regelmäßig in die Psychiatrie. Also fast jedes Jahr ist sie eingewiesen worden", sagt Sammy.

Im April 2014, am Morgen des Ostermontags, erreichte die heute 35-Jährige die schlimmste Nachricht ihres Lebens. Ihr Schwiegervater rief sie an. "Er hat mir Bescheid gesagt: Die haben die Mama gefunden. Mama hat sich erhängt", erzählt sie.