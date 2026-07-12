Schock-Erlebnis für deutschen Reality-Star: Sollte Giuliana auf Yacht betäubt werden?
Saint-Tropez (Frankreich) - Es sollte ein wunderschöner Urlaubstrip durch Südfrankreich werden, doch für Reality-Star Giuliana Farfalla (30) endete er in einem Albtraum: Offenbar versuchte bei einer Party jemand, sie zu betäuben.
"Ich bin immer noch unter Schock und kann gar nicht realisieren, was gerade passiert ist", schreibt die diesjährige "Kampf der RealityAllstars"-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story.
Was sie in den folgenden Slides berichtet, lässt vermutlich jeder Frau die Haare zu Berge stehen. Sie sei mit einer Freundin in einem Beachclub in der bei Promis beliebten südfranzösischen Küstenstadt Saint-Tropez feiern gewesen.
Dort lernten die beiden eine Gruppe kennen, die sie schließlich noch auf ein Glas Champagner auf ihrer Yacht einluden. Das alkoholische Getränk habe sie abgelehnt, die Einladung aber angenommen.
"Wir haben uns nichts dabei gedacht - wir dachten, wir können auf uns aufpassen", so Giuliana. Sie sei nicht betrunken gewesen, habe sich auf der Yacht eine geschlossene Flasche Wasser genommen.
Obwohl sie immer darauf achte, frische Getränke zu nehmen, scheint in diesem Fall etwas schiefgegangen zu sein. "Ich dachte, ich trinke Wasser, aber anscheinend habe ich irgendwas zu mir genommen. Ich wurde gedrogt oder es wurde versucht, mich zu betäuben", erhebt die 30-Jährige schwere Vorwürfe. Plötzlich habe sich alles langsam und schwer angefühlt.
Giuliana bricht Urlaub nach Horror-Erlebnis ab
Bei Giuliana brach daraufhin Panik aus, weil es ihr nicht gelang aufzustehen. "Ich konnte fühlen, wie ich Schritt für Schritt die Kontrolle verliere", beschreibt sie den furchtbaren Moment der Erkenntnis.
Weil sie nicht wusste, wem sie vertrauen konnte, habe sie lautstark verlangt, von dem Boot heruntergebracht zu werden. Ihre Gastgeber kamen dem offenbar nicht sofort nach, die Crew der Yacht aber wohl schon.
"Schließlich kam dann ein Crewmitglied und hat uns angesehen, wie viel Panik wir hatten", berichtet die "GNTM"-Kandidatin von 2017 weiter. Der Mann habe sie von Bord gebracht und ihnen Beistand geleistet.
Wieder festen Boden unter den Füßen sei das Model komplett zusammengebrochen. "Ich habe nur noch geweint. Ich konnte nicht glauben, was passiert ist." Dem Crewmitglied sei sie sehr dankbar, dass er Schlimmeres verhindert hat.
Jetzt wolle sie einfach nur noch nach Hause nach Dubai, brach ihren Urlaub dafür vorzeitig ab. "Mir reicht es. Dieser 'Hot Summer Vacation' ist für mich vorbei." Sie müsse das Erlebte erst einmal verarbeiten.
Ob sie rechtliche Schritte eingeleitet hat, verriet Giuliana nicht, appelliert aber an all ihre Follower: "Es ist erschreckend, wie gefährlich manche Situationen sein können. Bitte passt auf euch auf."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/giuliana_farfalla