Schock-Erlebnis für deutschen Reality-Star: Sollte Giuliana auf Yacht betäubt werden?

Saint-Tropez (Frankreich) - Es sollte ein wunderschöner Urlaubstrip durch Südfrankreich werden, doch für Reality-Star Giuliana Farfalla (30) endete er in einem Albtraum: Offenbar versuchte bei einer Party jemand, sie zu betäuben.

Giuliana Farfalla (30) hat offenbar ungewollt ein Wasser getrunken, das mit einer unbekannten Substanz versetzt war. © Screenshot/Instagram/giuliana_farfalla

"Ich bin immer noch unter Schock und kann gar nicht realisieren, was gerade passiert ist", schreibt die diesjährige "Kampf der RealityAllstars"-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story.

Was sie in den folgenden Slides berichtet, lässt vermutlich jeder Frau die Haare zu Berge stehen. Sie sei mit einer Freundin in einem Beachclub in der bei Promis beliebten südfranzösischen Küstenstadt Saint-Tropez feiern gewesen.

Dort lernten die beiden eine Gruppe kennen, die sie schließlich noch auf ein Glas Champagner auf ihrer Yacht einluden. Das alkoholische Getränk habe sie abgelehnt, die Einladung aber angenommen.

"Wir haben uns nichts dabei gedacht - wir dachten, wir können auf uns aufpassen", so Giuliana. Sie sei nicht betrunken gewesen, habe sich auf der Yacht eine geschlossene Flasche Wasser genommen.

Obwohl sie immer darauf achte, frische Getränke zu nehmen, scheint in diesem Fall etwas schiefgegangen zu sein. "Ich dachte, ich trinke Wasser, aber anscheinend habe ich irgendwas zu mir genommen. Ich wurde gedrogt oder es wurde versucht, mich zu betäuben", erhebt die 30-Jährige schwere Vorwürfe. Plötzlich habe sich alles langsam und schwer angefühlt.