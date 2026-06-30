Erstes gemeinsames Bild: Hier zeigt Laura Wontorra ihren neuen Freund
New York (USA) - Bereits seit einigen Wochen gibt es Spekulationen, dass Star-Moderatorin Laura Wontorra wieder in festen Händen ist. Jetzt hat die 37-Jährige ihren neuen Freund erstmals präsentiert.
In ihrer Instagram-Story teilte der TV-Liebling jetzt einen Schnappschuss gemeinsam mit ihrem Partner, dem Moderatoren-Kollegen Riccardo Basile (34), der für Sky vor der Kamera steht.
Laura zeigte sich ihren 598.000 Social-Media-Anhängern in einem schulterfreien Top und machte ein Spiegelselfie, während ihr Liebster lässig mit den Händen in den Hosentaschen auf ihr Smartphone guckte.
Die 37-Jährige ist derzeit für Magenta TV bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada im Einsatz und führt dort durchs Programm.
Die fußballfreie Zeit nutzte die Tochter von Moderatoren-Legende Jörg Wontorra (77), um mit ihrem neuen Freund ein wenig Wohlfühl-Zeit zu genießen.
Neben einem Besuch im Museum of Modern Art (MoMa), stand die Besichtigung der Brooklyn Bridge an. Außerdem postete Ricardo ein Video von der beeindruckenden Skyline der Metropole.
Kurz vor der Fußball-WM kommen erste Liebesgerüchte auf
Kurz vor WM-Beginn kamen erste Gerüchte auf, dass Laura und der Sky-Moderator ein Paar seien.
Gefunkt haben soll es auf der glamourösen "Place to B"-Party von "Bild" im Februar 2026. Aus einer langjährigen Bekanntschaft sei Nähe geworden und aus der Nähe dann Gefühle.
Ihre Beziehung hielten sie aber über mehrere Monate aus der Öffentlichkeit heraus.
Nach der gescheiterten Ehe mit Ex-Fußballprofi Simon Zoller (34), mit dem Laura von 2016 bis 2022 verheiratet war, scheint die bekannte Sportmoderatorin wieder ihr Liebesglück gefunden zu haben.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/laurawontorra (Screenshot), Felix Hörhager/dpa