Fäkalien-Vorfall bei Konzert: Sänger fordert Fans auf, sich nicht in die Hose zu machen

Philadelphia (Pennsylvania/USA) - Bitte was? Anlässlich seiner " The Great Divide "-Tour reiste der Musiker Noah Kahan (29) vergangenen Freitag in den US -Bundesstaat Pennsylvania, um dort seine Welthits und alteingesessene Klassiker zu performen. Dass seine Songs jedoch nicht nur die Menge zum Beben bringen würde, damit hätte er wohl nicht gerechnet. Inmitten der tobenden Menschen verrichtete ein Besucher seine Notdurft.

Nach dem Vorfall meldete sich der Sänger Noah Kahan (29) auf Social Media zu Wort. © Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Schon während seines Auftritts im "Citizens Bank Park" (Philadelphia) entdeckten entsetzte Fans eine braune Substanz auf dem Stadionboden und teilten den Moment auf X.

Der 29-Jährige wurde auf den Beitrag aufmerksam und bezog prompt Stellung zu dem übelriechenden Vorfall.

"Wenn ihr bei einem Konzert dringend aufs Klo müsst, geht bitte um Himmels willen einfach auf die Toilette", machte er in einem Statement deutlich.

Im gleichen Atemzug beichtete Kahan, dass er sich selbst schon einmal in die Hose gemacht habe. "Aber ihr müsst verstehen, dass da draußen ein Veranstaltungsmitarbeiter mit einem leeren Blick dasteht, nachdem er so etwas miterlebt hat", fuhr der Musiker fort.

Wie das Newsportal Entertainment Weekly von einem Besucher erfuhr, wurde die betroffene Person schließlich vom Sicherheitspersonal des Platzes verwiesen.