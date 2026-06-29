Produktion für beliebte Netflix-Serie vorerst eingestellt: Hollywood-Star am Set schwer verletzt
Dublin (Irland) - Schreckliches Malheur hinter den Kulissen: Während die Dreharbeiten zur dritten Staffel des erfolgreichen Netflix-Hits "Wednesday" bereits im vollen Gange sind, ereignete sich vor wenigen Tagen am Set ein verheerender Unfall. Die französische Schauspielerin Eva Green (45) zog sich eine schwere Beinverletzung zu und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden.
Zum Auftakt der weltbekannten Serienreihe, deren neue Staffel im Sommer nächsten Jahres auf der Streaming-Plattform ausgestrahlt werden soll, zog es das US-amerikanische Produktionsteam des Teen-Dramas nach Irland. Neben der Hauptprotagonistin Jenna Ortega (23) reiste auch die 45-Jährige nach Dublin.
Bereits ein Jahr vor der Veröffentlichung können es die Fans der Serie kaum abwarten, Greens mysteriöse Figur der "Tante Ophelia" kennenzulernen.
Wie ein Insider dem Newsportal The Mirror nun berichtete, könnte sich die Vorfreude seitens der Französin auf ihre Rolle wohl vorerst gelegt haben.
"Das war wirklich übel. Eva erlitt eine Verletzung und hatte sichtlich Schmerzen, und die Produzenten wollten kein Risiko eingehen", teilte die geheime Quelle mit. Demnach seien kurz nach dem Unglück Sanitäter gerufen worden, die Green in ein Krankenhaus brachten.
"Sie wurde [wegen der Verletzung] behandelt und erholt sich nun gut", fügte der Insider hinzu. Aufgrund ihrer medizinischen Behandlungen sei die Produktion vorübergehend eingestellt worden - zunächst bis Ende des Monats.
Trotz des Unfalls am Set: Die Schauspielerin bleibt zuversichtlich
Im November 2025 gab Netflix die Besetzung der mysteriösen Rolle bekannt. Kurz nach der Veröffentlichung äußerte sich Green erstmals zu ihrer Teilhabe an der beliebten Teen-Serie: "Ich freue mich riesig darauf, der 'Addams Family' meine ganz eigene, verrückte Note zu verleihen."
Trotz des tragischen Vorfalls am Set zeigte sich die 45-Jährige zuversichtlich. "Liebe alle, Eva erholt sich derzeit und freut sich darauf, bald wieder arbeiten zu können. Sie bedankt sich herzlich für die lieben Wünsche und die Unterstützung", schrieb das Team der Schauspielerin auf X.
Unzählige Fans der Französin meldeten sich zu Wort und wünschten ihr eine schnelle Genesung. "Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes! Du schaffst das!", kommentierte eine Userin unter dem Beitrag.
Wie es schlussendlich zu dem Unglück kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Weder Green selbst noch der Streaming-Dienst äußerten sich öffentlich zu dem Unfallhergang.
Titelfoto: Fotomontage/MARCO BERTORELLO / AFP/MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP