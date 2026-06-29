Produktion für beliebte Netflix-Serie vorerst eingestellt: Hollywood-Star am Set schwer verletzt

Dublin (Irland) - Schreckliches Malheur hinter den Kulissen: Während die Dreharbeiten zur dritten Staffel des erfolgreichen Netflix -Hits "Wednesday" bereits im vollen Gange sind, ereignete sich vor wenigen Tagen am Set ein verheerender Unfall. Die französische Schauspielerin Eva Green (45) zog sich eine schwere Beinverletzung zu und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Schauspielerin Eva Green (45) erlitt während der Dreharbeiten zu der bekannten Netflix-Serie "Wednesday" eine Beinverletzung. © Marco BERTORELLO / AFP

Zum Auftakt der weltbekannten Serienreihe, deren neue Staffel im Sommer nächsten Jahres auf der Streaming-Plattform ausgestrahlt werden soll, zog es das US-amerikanische Produktionsteam des Teen-Dramas nach Irland. Neben der Hauptprotagonistin Jenna Ortega (23) reiste auch die 45-Jährige nach Dublin.

Bereits ein Jahr vor der Veröffentlichung können es die Fans der Serie kaum abwarten, Greens mysteriöse Figur der "Tante Ophelia" kennenzulernen.

Wie ein Insider dem Newsportal The Mirror nun berichtete, könnte sich die Vorfreude seitens der Französin auf ihre Rolle wohl vorerst gelegt haben.

"Das war wirklich übel. Eva erlitt eine Verletzung und hatte sichtlich Schmerzen, und die Produzenten wollten kein Risiko eingehen", teilte die geheime Quelle mit. Demnach seien kurz nach dem Unglück Sanitäter gerufen worden, die Green in ein Krankenhaus brachten.

"Sie wurde [wegen der Verletzung] behandelt und erholt sich nun gut", fügte der Insider hinzu. Aufgrund ihrer medizinischen Behandlungen sei die Produktion vorübergehend eingestellt worden - zunächst bis Ende des Monats.