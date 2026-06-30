Sexuelle Übergriffe: Kevin Spacey sieht nach heftigen Vorwürfen Chance auf Hollywood-Comeback

USA - Oscar-Preisträger Kevin Spacey blickt nach Jahren juristischer Auseinandersetzungen optimistisch auf seine berufliche Zukunft. Der 66-Jährige fühlt sich in Hollywood inzwischen wieder "willkommen" - und sieht sogar Anzeichen für eine Rückkehr ins Filmgeschäft.

Mehrere Prozesse wegen sexueller Übergriffe hatten Kevin Spaceys (66) einst glanzvolle Karriere zum Einsturz gebracht. © Scott A Garfitt/Invision/dpa

Im Podcast "Club Random" von Moderator Bill Maher (70) zeigte sich der Schauspieler erstaunlich optimistisch und gut gelaunt.

Spacey sagte, er habe das Gefühl, eine jahrelange "Hollywood-Haftstrafe" hinter sich zu lassen. Er betonte, dass die gerichtlichen Entscheidungen seine Position gestärkt hätten und die öffentliche Wahrnehmung sich allmählich ändere.

Gleichzeitig räumte er ein, in der Vergangenheit Männer angemacht zu haben - dies sei seiner Meinung nach jedoch kein strafbares Verhalten gewesen.

Der Schauspieler kritisierte, seine berufliche Ausgrenzung sei unverhältnismäßig gewesen. Zudem sprach er offen über sein Privatleben und erklärte, derzeit keinen festen Partner zu haben, aber durchaus auf der Suche nach einer neuen Beziehung zu sein.

Die Karriere des früheren Hollywood-Stars war 2017 nach mehreren Vorwürfen weitgehend zum Erliegen gekommen. Spacey jedoch bestritt die Anschuldigungen, die sich um sexuelle Übergriffe und Belästigung drehten, stets vehement.

Im Jahr 2023 wurde Spacey in London von allen Anklagepunkten wegen sexueller Übergriffe auf vier Männer freigesprochen. Im März 2026 einigte er sich zudem außergerichtlich mit drei Männern, die ihm sexuelle Nötigung vorgeworfen hatten.