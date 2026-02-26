Er war Mitgründer des legendären Wu-Tang Clans: Oliver "Power" Grant (†52) ist tot
New York City (USA) - Anfang der 1990er Jahre revolutionierte der Wu-Tang Clan die Welt der Rap-Musik und prägte Millionen von Fans auf der ganzen Welt. Er war schnell mehr als einfach nur eine Gruppe junger Männer, die gemeinsam ein wenig Musik machten. Jetzt müssen Fans und Mitglieder des Clans Abschied von Mitbegründer Oliver "Power" Grant (†52) nehmen.
"Ohne ihn hätten wir es nicht geschafft. Wu wäre ohne Power nicht verwirklicht." Mit diesen Worten nimmt Gary "GZA" Grice (59) Abschied von seinem langjährigen Clankollegen und Freund Oliver "Power" Grant (†52). Auf Instagram veröffentlichte der Wu-Tang Clan eine Bilderreihe mit der Unterschrift "Rest in Power, Power" und zollte seinem Gründungsmitglied noch ein letztes Mal Tribut.
Und nicht nur GZA, auch andere Clan-Mitglieder wie Clifford "Method Man" James Smith (54) veröffentlichten auf ihrem Instagram-Kanal gemeinsame Bilder mit dem 52-Jährigen. Smith schrieb unter seinem Beitrag: "Paradies mein Bruder, komm gut da oben an! Ich fühle mich überhaupt nicht okay …"
Noch ist unklar, woran der 52-Jährige gestorben ist. Grant ist jedoch bereits das zweite Clan-Mitglied, das viel zu früh aus der Welt geschieden ist.
Bereits im Jahr 2004 verstarb Russel "Ol' Dirty Bastard" Jones (†35) an einem Herzinfarkt infolge einer Überdosis Kokain und Tramadol.
Oliver Grant war Strippenzieher des Wu-Tang Clans
Oliver "Power" Grant selbst rappte nicht an der Seite seiner Kollegen. Er war für die Arbeit im Hintergrund zuständig und fungierte zunächst als Organisator und Beauftragter für Finanzen, später übernahm er zudem die Rolle des Produzenten.
So bekleidete er laut einem Bericht von "The Guardian" 1992 eine entscheidende Rolle, als es darum ging, Geld für die erste Single "Protect Ya Neck" einzutreiben. Ein Jahr später schrieben er und der Clan mit dem Album "Enter the Wu-Tang (36 Chambers)" Musikgeschichte.
Titelfoto: Fotomontage: BENNETT RAGLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, PAUL HAWTHORNE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP