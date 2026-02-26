Er war Mitgründer des legendären Wu-Tang Clans: Oliver "Power" Grant (†52) ist tot

New York City (USA) - Anfang der 1990er Jahre revolutionierte der Wu-Tang Clan die Welt der Rap- Musik und prägte Millionen von Fans auf der ganzen Welt. Er war schnell mehr als einfach nur eine Gruppe junger Männer, die gemeinsam ein wenig Musik machten. Jetzt müssen Fans und Mitglieder des Clans Abschied von Mitbegründer Oliver "Power" Grant (†52) nehmen.

Seinen Spitznamen "Power" erhielt Oliver Grant übrigens bei einer Partie Schach. (Archivbild) © Paul Hawthorne / Getty Images North America / Getty Images via AFP

"Ohne ihn hätten wir es nicht geschafft. Wu wäre ohne Power nicht verwirklicht." Mit diesen Worten nimmt Gary "GZA" Grice (59) Abschied von seinem langjährigen Clankollegen und Freund Oliver "Power" Grant (†52). Auf Instagram veröffentlichte der Wu-Tang Clan eine Bilderreihe mit der Unterschrift "Rest in Power, Power" und zollte seinem Gründungsmitglied noch ein letztes Mal Tribut.

Und nicht nur GZA, auch andere Clan-Mitglieder wie Clifford "Method Man" James Smith (54) veröffentlichten auf ihrem Instagram-Kanal gemeinsame Bilder mit dem 52-Jährigen. Smith schrieb unter seinem Beitrag: "Paradies mein Bruder, komm gut da oben an! Ich fühle mich überhaupt nicht okay …"

Noch ist unklar, woran der 52-Jährige gestorben ist. Grant ist jedoch bereits das zweite Clan-Mitglied, das viel zu früh aus der Welt geschieden ist.

Bereits im Jahr 2004 verstarb Russel "Ol' Dirty Bastard" Jones (†35) an einem Herzinfarkt infolge einer Überdosis Kokain und Tramadol.