Peinlicher Auftritt: Bill Kaulitz wird zum Hochzeits-Crasher
Los Angeles (Kalifornien/USA) - Sänger Bill Kaulitz (36) ist zum Hochzeits-Crasher geworden. Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" spricht er über die peinliche Situation.
So hat sich der Tokio-Hotel-Sänger sein drittes Date wahrscheinlich nicht vorgestellt. Der 36-Jährige hatte schon zuvor berichtet, dass einer seiner derzeitigen Verehrer ihn als Begleitung zur Hochzeit seiner Freunde eingeladen hatte. Doch schon vor der Trauung lief bei Bill so einiges schief.
Als erstes Übel habe er seinen Flieger nach Palm Beach verpasst. "Ich bin einfach nicht wach geworden", gibt er noch immer schockiert zu.
Trotz Umbuchung und drei Stunden Zeitunterschied konnte Bill sein Ziel noch pünktlich erreichen. Vor Ort verfolgte ihn das Pech jedoch weiter.
"Wir waren zu spät zur Trauung", erzählt Bill im Podcast. Gemeinsam mit einem anderen Gast sei der Musiker nur ein wenig später als geplant losgefahren. Als die beiden die Tür der Kapelle öffneten, wurden sie von einer wütenden Braut begrüßt.
Die Trauung war nämlich schon in vollem Gange. "Wir haben das alles durcheinandergebracht", so Bill, peinlich berührt. "Wir mussten uns ganz beschämt hinten in die Ecke stellen", erzählt er weiter.
Neue Liebe für Bill Kaulitz?
Trotz aller Umstände soll Bills Date jedoch sehr gut verlaufen sein. "Also, es gibt auf jeden Fall noch ein drittes Date", verkündet der gebürtige Magdeburger. Sein Begleiter sei "sehr, sehr süß" gewesen und habe ihn bei den Gästen ganz stolz vorgestellt.
Auch sein Verehrer fand die Situation laut Bill sehr romantisch. Viel gemeinsame Zeit sollen die beiden jedoch nicht gehabt haben. Für Bill ging es am nächsten Tag schon wieder nach Hause.
Bei seinem aktuellen Flirt soll es sich um einen Cowboy handeln, den er auf einer XXL-Jacht-Party an Silvester kennengelernt hatte. "Ein ganz Süßer", schwärmte er damals.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa