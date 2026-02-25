Peinlicher Auftritt: Bill Kaulitz wird zum Hochzeits-Crasher

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Sänger Bill Kaulitz (36) ist zum Hochzeits-Crasher geworden. Im Podcast " Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood " spricht er über die peinliche Situation.

Bill Kaulitz (36) lernte sein Date bei einer Silvester-Party kennen. © Henning Kaiser/dpa

So hat sich der Tokio-Hotel-Sänger sein drittes Date wahrscheinlich nicht vorgestellt. Der 36-Jährige hatte schon zuvor berichtet, dass einer seiner derzeitigen Verehrer ihn als Begleitung zur Hochzeit seiner Freunde eingeladen hatte. Doch schon vor der Trauung lief bei Bill so einiges schief.

Als erstes Übel habe er seinen Flieger nach Palm Beach verpasst. "Ich bin einfach nicht wach geworden", gibt er noch immer schockiert zu.

Trotz Umbuchung und drei Stunden Zeitunterschied konnte Bill sein Ziel noch pünktlich erreichen. Vor Ort verfolgte ihn das Pech jedoch weiter.

"Wir waren zu spät zur Trauung", erzählt Bill im Podcast. Gemeinsam mit einem anderen Gast sei der Musiker nur ein wenig später als geplant losgefahren. Als die beiden die Tür der Kapelle öffneten, wurden sie von einer wütenden Braut begrüßt.

Die Trauung war nämlich schon in vollem Gange. "Wir haben das alles durcheinandergebracht", so Bill, peinlich berührt. "Wir mussten uns ganz beschämt hinten in die Ecke stellen", erzählt er weiter.