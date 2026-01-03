Reality-Star zündet sich an: Mega-Shitstorm nach Insta-Reel
Köln - "Temptation Island VIP" Kandidat Laurenz Pesch (24) feuert mit einem gefährlichen Video im Netz gegen seine Ex-Freundin Brenda Brinkmann (22) und macht damit viele fassungslos.
In dem Clip zeigt Laurenz zunächst eine angebliche WhatsApp-Nachricht seiner Ex-Freundin Brenda. Der wütende Wortlaut: "Du bist so peinlich, kannst dich direkt anzünden oder von einer Brücke springen."
Und genau das scheint Laurenz wörtlich zu nehmen: Auf einer Brücke im Nirgendwo steht er plötzlich mit einem Kanister in der Hand, kippt sich Flüssigkeit über die Kleidung und zündet diese mit einem Feuerzeug an.
Kurz darauf nimmt er Anlauf und springt mit einem Salto von der geschätzt zehn Meter hohen Brücke in einen darunter liegenden Fluss.
Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Während einige Fans die Aktion als verrückt, aber mutig feiern, hagelt es in den Kommentaren auch heftige Kritik.
"Absolut nicht lustig. Bitte nicht nachmachen!" schreibt ein User. Ein anderer mahnt: "Puh schwierig. Du hast eine Vorbildfunktion. Sowas ist schnell nachgemacht – sehr fahrlässig."
Nach dem Schock-Video: Verbrennungen und Trennungs-Zoff
Ob Laurenz der Shitstorm doch zum Nachdenken gebracht hat? In weiteren Instagram-Storys zeigt er, dass die Aktion alles andere als harmlos war.
"Das Feuer hat sich nach zwei Sekunden durch drei Kleidungsschichten gefressen und mir ein paar kleine Verbrennungen gegeben", erzählt er und zeigt die Spuren davon an seinem Bauch.
Auch Brenda meldet sich selbst zu Wort und stellt klar: Sie habe diese Nachricht nie geschrieben. Stattdessen findet sie es schlicht "peinlich", was ihr Ex angeblich alles für Klicks mache.
Erst am Montag wurde ihre Trennung in der vorletzten Folge von "Temptation Island VIP" öffentlich. Beide warfen sich dort Fremdgeh-Vorwürfe vor.
Viele Details gab es bislang allerdings nicht, denn die allerletzte Folge und das Wiedersehen stehen noch aus. Erst dann dürfen die Reality-Stars ungefiltert über ihre Zeit auf der Insel und alles, was danach passiert ist, sprechen.
