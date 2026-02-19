Nach Grammy-Gewinn und Super Bowl-Spektakel der nächste Karriere-Hammer: Bad Bunny startet durch

San Juan (Puerto Rico) - Es läuft einfach für Bad Bunny (31): Derzeit feiert der puerto-ricanische Rapper einen Karriere-Erfolg nach dem nächsten. Jetzt darf er sich auch noch über seine erste Hauptrolle freuen.

Die Karriere des puerto-ricanischen Rappers Bad Bunny (31) bekommt ein weiteres Highlight. © Brynn Anderson/AP/dpa

Zu Beginn des Monats räumte Benito Antonio Martínez Ocasio, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, bei den Grammys in Los Angeles so richtig ab, gewann dort in der wichtigsten Kategorie "Album des Jahres".

Nur eine gute Woche später legte Bad Bunny beim Super Bowl eine beeindruckende Halbzeitshow hin, bei der der Rapper vor allem seine Heimat Puerto Rico feierte. Wie Deadline berichtet, darf er sich nun über den nächsten großen Karriereschritt freuen.

In dem Film "Puerto Rico" wird der Künstler bald seine erste große Hauptrolle spielen. Wie der Titel schon verrät, geht es in dem Regiedebüt von René Pérez Joglar (47), besser bekannt als Rapper Residente, um die Heimat des Regisseurs und Hauptdarstellers.

Über das bevorstehende Projekt, das eine Mischung aus einem Historiendrama und karibischen Western verspricht, gerät der Regisseur ins Schwärmen: "Seit meiner Kindheit träume ich davon, einen Film über mein Land zu drehen. Die wahre Geschichte Puerto Ricos war schon immer von Kontroversen umgeben."