Nach Grammy-Gewinn und Super Bowl-Spektakel der nächste Karriere-Hammer: Bad Bunny startet durch
San Juan (Puerto Rico) - Es läuft einfach für Bad Bunny (31): Derzeit feiert der puerto-ricanische Rapper einen Karriere-Erfolg nach dem nächsten. Jetzt darf er sich auch noch über seine erste Hauptrolle freuen.
Zu Beginn des Monats räumte Benito Antonio Martínez Ocasio, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, bei den Grammys in Los Angeles so richtig ab, gewann dort in der wichtigsten Kategorie "Album des Jahres".
Nur eine gute Woche später legte Bad Bunny beim Super Bowl eine beeindruckende Halbzeitshow hin, bei der der Rapper vor allem seine Heimat Puerto Rico feierte. Wie Deadline berichtet, darf er sich nun über den nächsten großen Karriereschritt freuen.
In dem Film "Puerto Rico" wird der Künstler bald seine erste große Hauptrolle spielen. Wie der Titel schon verrät, geht es in dem Regiedebüt von René Pérez Joglar (47), besser bekannt als Rapper Residente, um die Heimat des Regisseurs und Hauptdarstellers.
Über das bevorstehende Projekt, das eine Mischung aus einem Historiendrama und karibischen Western verspricht, gerät der Regisseur ins Schwärmen: "Seit meiner Kindheit träume ich davon, einen Film über mein Land zu drehen. Die wahre Geschichte Puerto Ricos war schon immer von Kontroversen umgeben."
Bei seinem Hauptrollendebüt wird Bad Bunny neben hochkarätigen Hollywoodstars vor der Kamera stehen. Laut Deadline seien Javier Bardem (56), Edward Norton (56) und Viggo Mortensen (67) Teil des Filmprojekts.
Und auch hinter der Kamera steht kein Unerfahrener, produziert wird der Streifen vom mexikanischen Oscarpreisträger Alejandro González Iñárritu (62).
Titelfoto: Brynn Anderson/AP/dpa