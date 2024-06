Rettungseinsatz im Hause Wollny: Lavinia "unter Schock" - Verlobter Tim wählt Notruf

Lavinia Wollny (24) musste sich erst sammeln, ehe sie ihren Fans von dem schockierenden Erlebnis berichten konnte. © Bildmontage: Instagram/lavinia.wollny (Screenshots)

Eigentlich ist Lavinia überhaupt nicht zimperlich - der blutige Zwischenfall, der sich vor wenigen Tagen im Hause Wollny zugetragen hatte, versetzte die zweifache Mutter nach eigener Aussage jedoch prompt in Panik!

Wie Lavi am Dienstag in ihrer Story offenbarte, war es bereits vor wenigen Tagen zu den dramatischen Szenen gekommen, die 24-Jährige musste den "Schock" jedoch erst einmal verdauen, wie sie nun erklärte.

So berichtete sie erst jetzt davon, wie Sohnemann Linus Anfang der Woche in der Wohnung der vierköpfigen Familie derart unglücklich gestürzt sei, dass er in der Folge mit dem Kinn auf die Kante des Kindertisches geprallt war.

Dabei habe sich der Einjährige mit seinen unteren Schneidezähnen das obere Lippenbändchen durchgebissen, was dazu führte, dass Linus stark blutete - und seinen Eltern damit einen Anblick bereitete, der Angst aufkommen ließ!

"Ich bin da eigentlich nicht so ein 'Mimöschen' und renn direkt ins Krankenhaus, aber das war so stark am Bluten und ich hab's nicht unter Kontrolle bekommen", erinnerte sich Lavi an den beängstigenden Moment zurück und ergänzte: "Ich hatte so einen Schock. Ich wusste auch nicht, wie ich mich verhalten soll".