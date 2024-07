Lavinia Wollny überrascht Fans mit tollen News: Familie steht vor großer Veränderung!

Hückelhoven - Lavinia Wollny (24) meldete sich am Mittwoch mit tollen Neuigkeiten bei ihren Fans: Bei der TV-Bekanntheit und ihrer kleinen Familie steht schon bald eine große Veränderung bevor!

Tim Katzenbauer und Lavinia Wollny (24) ziehen mit ihren Kindern schon bald in ein Haus. © Instagram/lavinia.wollny

Schon vor einigen Tagen hatte Lavinia ihren mehr als 238.000 Instagram-Fans erklärt, große Neuigkeiten verkünden zu wollen - an diesem Mittwoch war es dann endlich so weit!

In ihrer Story hatte "Lavi" am Mittag zu ihren Anhängern gesprochen und mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht Licht ins Dunkel gebracht: "Wir ziehen um - in ein Haus!"

Wie die zweifache Mutter erklärte, sei dieses Vorhaben durch reinen Zufall entstanden, denn eigentlich hatten die 24-Jährige und ihr Verlobter Tim Katzenbauer geplant, in der Wohnung des Paares wohnen zu bleiben.

Als sich jüngst jedoch die Gelegenheit bot, besagtes Haus anzumieten, schlugen die jungen Eltern zu und können ihren Sprösslingen Haylie (2) und Linus (1) nun ein Domizil bieten, in dem jedes Kind sein eigenes Zimmer hat.