Lavinia Wollny teilt neue Aufnahme von Baby Linus: Dann meldet sich Papa Tim zu Wort

Zur Erinnerung: Der Sprössling von Lavinia und ihrem Verlobten Tim Katzenbauer (24) war am 19. April zur Welt gekommen und hatte die kleine Haylie (1) damit zur großen Schwester gemacht.

Umso mehr dürften sich die Fans der TV-Bekanntheit (" Die Wollnys ") gefreut haben, als sich die 23-Jährige am Donnerstag mit einem neuen Clip von Baby Linus meldete!

Der kleine Linus Tim ist ein echter Sonnenschein! © Bildmontage: Instagram/tim.katzenbauer

Lavinia hatte in ihrer Story nämlich einen kurzen Clip ihres Sohnes geteilt, in der sie spielerisch den Schnuller des Kleinen vor dessen Gesicht hin und her bewegt hatte.

Linus gefiel das offensichtlich so gut, dass er prompt sein schönstes Lächeln auflegte und bis über beide Bäckchen strahlte.

Auch Papa Tim teilte das zuckersüße Video in seiner eigenen Story und fand schließlich einen mehr als treffenden Titel für die Aufnahme: "Unser Sonnenschein", schrieb der stolze Papa dazu. Wie wahr!