Lavinia Wollny zeigt nach Geburt erstmals ihren Sohn und verrät süßen Namen!

Hückelhoven - Lavinia Wollny (23) hat zwei Wochen nach der Geburt erstmals süße Fotos ihres zweiten Kindes veröffentlicht. Auch den Namen ihres jüngsten Sohnes gab die Tochter von Familienoberhaupt Silvia Wollny (58) am Mittwochabend bekannt.

Mit blauem Mützchen auf dem Kopf und einer beinahe erwachsenen Handbewegung (Linus schlug sich fast schon wie ein Großer die Hand vors Gesicht) kuschelte der kleine Racker in den Armen seiner berühmten Mama.

"Mein kleiner Prinz, am 19.04.2023 um 8.48 Uhr hast du das Licht der Welt erblickt. Du warst 4100 Gramm schwer und 53 cm groß", schrieb die Zweifach-Mama auf Instagram über ihren Wonneproppen.

Die scheint inzwischen aber erfolgreich beendet zu sein. Denn am Mittwochabend meldete sich die Verlobte von Tim Katzenbauer (24) erstmals wieder bei ihrer Community und verriet parallel den Namen des jüngsten Erdbewohners: Linus Tim!

Kurz nach der Geburt ihres Sohnes meldete sich "Lavi" bei ihren mehr als 230.000 Fans vorerst ab. Grund dafür war die selbst auferlegte Eingewöhnungszeit mit ihrem Sohnemann in Hückelhoven. "Wir genießen jetzt unsere Kennenlernzeit", hieß es.

14 Monate später erblickte nun Sohnemann Linus Tim das Licht der Welt und hält Mama Lavinia seitdem ganz schön auf Trab. © Montage: Instagram/Screenshot/Lavinia Wollny

Die kam infolge der zweiten Geburt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus und widmete ihrem Sprössling weitere rührende Zeilen, die am liebsten die ganze Welt hätte lesen sollen. "Zwei Wochen ist es schon her, unfassbar wie die Zeit fliegt. Wir genießen jeden Moment mit dir und sind unfassbar stolz darauf, dich und deine Schwester zu haben. Wir lieben dich über alles. 🩵"

Auch ihre Fans sprangen der Tochter von "Promi Big Brother"-Gewinnerin Silvia zur Seite und spendeten in der Kommentarspalte reichlich Liebe. "Wie toll, herzlichen Glückwunsch ❤️ ein wundervoller Name 😍" oder "Sehr schöner Name, wünsche euch vieren alles Liebe und gute! 🥰" schrieben zwei Userinnen.

Unter den süßen Gratulantinnen versteckte sich jedoch auch Tante "Este", Estefania Wollny (21). Die Sängerin ließ es sich nicht nehmen und drückte auch in den sozialen Netzwerken ihre Liebe aus. "Wunderschöner Schatz 🩵🩵. Wir lieben dich unendlich 🩵🩵."

Ganz besonders auf den jüngsten Familienzuwachs dürfte sich auch Schwesterchen Haylie Emilia gefreut haben. Schon vor der Geburt strahlte die Erstgeborene mit ihren Eltern um die Wette. "Ich bekomme einen kleinen Bruder.🩵 Wir freuen uns so unfassbar auf dich und können es kaum abwarten dich endlich in unserem Armen zu halten", hieß es noch vor mehr als zwei Wochen.

Lange dürfte Lavinia das exklusive Mutterglück in der Großfamilie aber nicht genießen. Denn auch Schwester Sarafina (28) ist derzeit schwanger und erwartet ihr drittes Kind. Oma Silvia darf sich also fast schon wie am Fließband über die neuen Enkelchen freuen.