Nach wochenlanger Funkstille: Lavinia Wollny verkündet süßen Familienzuwachs!

Hückelhoven - Lange Zeit war es verdächtig ruhig um Lavinia Wollny (24). Ein Post bei Instagram hat ihre Fans nun aber in Aufregung versetzt.

Lavinia Wollny (24) und ihr Verlobter Tim Katzenbauer (26) freuen sich über Zuwachs in ihrer kleinen Familie. © Instagram/lavinia.wollny (Screenshot)

"Hier war es längere Zeit still, das ändert sich ab jetzt wieder", kündigte die Tochter von Wollny-Matriarchin Silvia (59) verheißungsvoll in ihrer Story an. Zudem gab sie ihren Fans einen weiteren Hinweis: einen Countdown mit dem Kommentar, dass sie etwas "zu sagen habe".

Natürlich waren Fans der beliebten RTLZWEI-Großfamilie da direkt hellhörig. Kündigt die 24-Jährige hiermit etwa ihre dritte Schwangerschaft an?

Oder will Lavinia doch etwas zum Gesundheitszustand von Mama Silvia sagen? Immerhin rätseln die Wollny-Anhänger bereits seit Wochen, an welcher mysteriösen Krankheit Silvia derzeit leidet.

Am Samstag (1. Juni) löste die TV-Bekanntheit das Rätsel schließlich auf - natürlich standesgemäß über ihren Instagram-Kanal, auf dem sie eine süße Fotostrecke mit ihren 238.000 Followern teilte.