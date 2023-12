Was ist passiert? Lavinia Wollny und ihr Verlobter Tim kehren Familie den Rücken!

Lavinia Wollny (24) und ihr Verlobter Tim Katzenbauer (25) sind in ihren jungen Jahren bereits Eltern zweier Kinder. © Bildmontage: Instagram/lavinia.wollny (Screenshots)

Eigentlich könnte das TV-bekannte Paar ("Die Wollnys") derzeit nicht glücklicher sein. Am 19. April 2023 erblickte ihr zweites Kind das Licht der Welt. Stattliche 4100 Gramm brachte der kleine Linus Tim zur Stunde null auf die Waage.

Viel Zeit hatte sich Lavi bei ihrer weiteren Familienplanung nicht gelassen. Zur Erinnerung: Die Geburt ihrer Tochter Haylie Emilia (1) am 22. Februar 2022 lag zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 14 Monate zurück.

Die 24-Jährige scheint ihren Mama-Alltag mit Bravour zu meistern. Und sollte es doch mal stressig werden, dann kann sich Lavi auf die Unterstützung ihrer Großfamilie verlassen. Bei den Anverwandten ihres Verlobten sieht das anders aus.

In einer Q&A-Runde auf Instagram stellte ein Fan der Tochter von Reality-TV-Star Silvia Wollny (58) jetzt nämlich die brisante Frage: "Warum habt ihr mit Tims Familie nichts mehr zu tun?" Ein neuer Krisenherd also, der bislang so noch nie im Fokus stand.