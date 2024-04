"Law and Order": Serien-Star wird auch im echten Leben zur Heldin

New York - Mariska Hargitay (60) ist nicht nur ein Held in ihrer Serie "Law and Order", sondern auch im echten Leben, wie sie letzte Woche bewiesen hat.

Seit 25 Jahren spielt Mariska Hargitay (60) die Ermittlerin Olivia Benson. © afp/DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Bei einem Dreh der Fernsehserie im Fort Tryon Park in New York kam ein kleines Mädchen zu der Schauspielerin und nahm an, sie sei eine Polizistin, berichtet die New York Post.

Der Grund: Ihr Charakter Olivia Benson ist Ermittlerin des NYPD (New York City Police Department). Als das Mädchen am Gürtel des Kostüms der 60-Jährigen ein Polizeiabzeichen sah, verwechselte das Kind Mariska mit einer echten Beamtin.

Laut Zeugenaussagen hatten das Kind seine Mutter aus den Augen verloren. Die Produktion der 25. Staffel der beliebten Serie wurde unterbrochen, als die Schauspielerin ihr half, die Mutter zu finden.

Lange dauerte die Suche nicht an, denn kurz darauf waren Mutter und Tochter wieder vereint. Bilder der niedlichen Szene machten auf der Social-Media-Plattform "X" die Runde.