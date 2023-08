"Belästigung, Einschüchterung, Überwachung": "King of Queens"-Star Leah Remini verklagt Scientology

Leah Remini (53) schaffte den Absprung von Scientology. (Archivbild) © Rich Fury/AFP

Hollywood-Star Tom Cruise (61) gilt als Aushängeschild - auch viele andere Schauspieler sind bekennenden Scientologen. Doch Leah Remini schaffte nach 35 Jahren den Absprung.

"Nach 17 Jahren der Belästigung, Einschüchterung, Überwachung und Verleumdung reiche ich eine Klage gegen Scientology und David Miscavige [Vorsitzender von Scientology, Anm. d. Red.] ein", erklärte die Schauspielerin in einem Statement. Seit 2006 habe es eine Kampagne gegen sie gegeben.

Die Sekte habe es allerdings nicht geschafft, sie zum Schwiegen zu bringen, obwohl ihr Kampf gegen Scientology schwere Auswirkungen für ihr Privatleben und ihre Karriere gehabt habe.

"Während es in dieser Klage darum geht, was Scientology mir angetan hat, bin ich eines von Tausenden Zielen von Scientology in den letzten sieben Jahrzehnten. Menschen, die mitteilen, was sie in Scientology erlebt haben, und diejenigen, die ihre Geschichten erzählen und sich für sie einsetzen, sollten die Freiheit haben, dies zu tun, ohne Vergeltungsmaßnahmen durch eine Sekte mit Steuerbefreiung und Milliardenvermögen befürchten zu müssen", erklärte die 53-Jährige zu ihrer am gestrigen Mittwoch am "California Superior Court" eingereichten Klage.

Sie sei zwar nicht die erste Person, die von Scientology attackiert werde, aber sie habe vor, die letzte zu sein! Remini fordert Schadensersatz für die Schädigung ihrer Karriere.