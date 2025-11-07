Leben von Curvy Model steht Kopf: "Fast alles, was ich kannte, gibt es grad nicht mehr"

Kiel - "Liebes Tagebuch, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so traurig war" - mit diesen Worten meldete sich Curvy Model Carina Møller-Mikkelsen (30) am Donnerstagabend bei ihren Fans auf Instagram .

Das Leben von Curvy Model Carina Møller-Mikkelsen (30) hat sich in den vergangenen Tagen komplett verändert, wie sie selbst sagt. © Instagram/carinamoellermikkelsen

Doch was war passiert? Die Erklärung lieferte die frühere Bodybuilderin in ihrer Story. Sie schrieb: "Mein gesamtes Leben hat sich in den letzten Tagen komplett verändert." Anschließend ging sie ins Detail.

Die Kielerin offenbarte, dass ihre mehr als elf Jahre lange Beziehung in die Brüche gegangen sei. Sie habe bereits die Kündigung der gemeinsamen Wohnung unterschrieben und ihre wichtigsten Sachen gepackt, um für unbekannte Zeit nach Spanien zu fliegen.

"Ich habe hier schon oft meine Koffer gepackt, für kurze Ausflüge, kleine Reisen - aber immer mit dem Wissen, dass ich zu dir zurückkomme. Dieses Mal ist es aber anders. Ich muss mich daran gewöhnen, dass 'Zuhause' niemals wieder dieses Gefühl sein wird, wie ich es elf Jahre lang kannte", so Carina emotional.

Sie könne selbst kaum glauben, dass sie diese Zeilen schreibe und das alles sei einfach nur beängstigend für sie. "Fast alles, was ich so kannte, gibt es grad nicht mehr", unterstrich die 30-Jährige aufgelöst.