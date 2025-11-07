Leben von Curvy Model steht Kopf: "Fast alles, was ich kannte, gibt es grad nicht mehr"
Kiel - "Liebes Tagebuch, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so traurig war" - mit diesen Worten meldete sich Curvy Model Carina Møller-Mikkelsen (30) am Donnerstagabend bei ihren Fans auf Instagram.
Doch was war passiert? Die Erklärung lieferte die frühere Bodybuilderin in ihrer Story. Sie schrieb: "Mein gesamtes Leben hat sich in den letzten Tagen komplett verändert." Anschließend ging sie ins Detail.
Die Kielerin offenbarte, dass ihre mehr als elf Jahre lange Beziehung in die Brüche gegangen sei. Sie habe bereits die Kündigung der gemeinsamen Wohnung unterschrieben und ihre wichtigsten Sachen gepackt, um für unbekannte Zeit nach Spanien zu fliegen.
"Ich habe hier schon oft meine Koffer gepackt, für kurze Ausflüge, kleine Reisen - aber immer mit dem Wissen, dass ich zu dir zurückkomme. Dieses Mal ist es aber anders. Ich muss mich daran gewöhnen, dass 'Zuhause' niemals wieder dieses Gefühl sein wird, wie ich es elf Jahre lang kannte", so Carina emotional.
Sie könne selbst kaum glauben, dass sie diese Zeilen schreibe und das alles sei einfach nur beängstigend für sie. "Fast alles, was ich so kannte, gibt es grad nicht mehr", unterstrich die 30-Jährige aufgelöst.
Curvy Model verkündet auf Instagram, dass langjährige Beziehung zu Ende ist
Selbst treue Follower wussten nicht, dass Carina überhaupt vergeben war
In den Kommentaren versuchte ihre rund 114.000 Follower starke Community, die Norddeutsche ein wenig aufzubauen und ihr Mut zuzusprechen. Der Tenor: "Alles hat einen Grund" und "Schließt sich eine Tür, öffnet sich eine andere".
Mit wem die Influencerin all die Jahre ihr Leben geteilt hat, ist übrigens nicht bekannt. So offen die frühere Bodybuilderin auch mit vielen Aspekten ihres Lebens umgeht, diesen Teil ihres Privatlebens hielt sie stets unter Verschluss.
Offenbar mit Erfolg, wie einige Kommentare zeigten: Laut eigener Aussage hätten demnach selbst einige langjährige Follower gar nicht gewusst, dass Carina überhaupt in einer Beziehung gewesen sei ...
Titelfoto: Fotomontage: Instagram/carinamoellermikkelsen