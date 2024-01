Leistet sich die Sat.1-Moderatorin hier einen groben Werbe-Fauxpas?

Unmarkierte Werbung oder doch nur unbezahlt? Charlotte Karilinder wirbt auf Instagram für eine Rechtsschutzversicherung. © Screenshot/Instagram/charlotte.karlinder

Auf Instagram und für Influencer und Influencerinnen allgemein gilt: Wer bezahlte Werbung macht, muss diese auch als solche eindeutig kennzeichnen. Warum Karlinder in ihrem neuen Post darauf verzichtete?

Am Nachmittag erzählte sie ihren rund 112.000 Followern und Followerinnen von ihrem zurückliegenden Kauf eines Hofs von einem älteren Herrn. Bei dem anschließenden Umbau lief allerdings wohl nicht alles so glatt wie erhofft.

"Ich habe noch nie so häufig meine Rechtsschutzversicherung gebraucht wie im letzten Jahr", so Karlinder.

Der zunächst sehr nette ältere Herr, der auf dem Hof wohnen bleiben sollte, legte nämlich trotz Verkauf sein Veto bei geplanten Umbaumaßnahmen ein.

"Auf einmal kam ein Brief von seinem Rechtsanwalt, in dem er auf Rückbau geklagt hat. Und ich hatte schon von dem Umbaukredit, den ich beantragt hatte, 70.000 Euro in den Umbau reingesteckt", erinnerte sich die Moderatorin.

"Meine Rechtsanwältin und die Rechtsschutzversicherung haben das wirklich gerettet. Das war extrem." Und wohl nicht der einzige Fall im vergangenen Jahr.



So weit, so schlecht.