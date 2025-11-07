Lena Gercke empört: Dieser Beauty-Trend ist "der größte Bullshit"

Berlin - Topmodel Lena Gercke (37) zeigt sich verärgert: Für sie geht es zu weit, wenn die Schönheitsindustrie Gesichtsmasken speziell für kleine Kinder anbietet.

Lena Gercke (37) konnte ihren Augen nicht trauen, als sie eine Feuchtigkeitsmaske für Kinder sah. © Instagram: lenagercke

"Manche Dinge sind einfach übertrieben", erklärte Gercke in einem Instagram-Beitrag.

Sie führte aus, dass sie normalerweise nicht leicht aus der Fassung gerate, jetzt habe sie allerdings mitbekommen, dass eine Influencerin eine Marke für Gesichtsmasken für Kinder herausbringe.

"Ich finde es gibt so tolle Brands, mit denen man Kinder total toll fördern, ankleiden, was auch immer kann. Aber braucht es wirklich Gesichtsmasken für kleine Kinder?", so die 37-Jährige weiter.

"Welches Kind auf dieser Welt braucht eine Feuchtigkeitsmaske? Das ist der größte Bullshit, den ich seit langem gesehen habe", ärgerte sie sich.

Sie finde, damit gehe die Beauty-Industrie zu weit.

Mütter würden die Verantwortung übernehmen, ihre Kinder schon früh an "all diese Beauty-Tools" heranzuführen.