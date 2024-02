Lena Gercke heizt Fans mit sexy Valentinstags-Look ein: "Keine BHs zu Hause?"

Berlin - Mit einem heißen Valentinstags-Gruß hat Lena Gercke (35) für Begeisterungsstürme bei ihren Fans gesorgt. So mancher fragte sich aber: Ist etwa die Heizung in der Wohnung des Models kaputt?

Und so gibt es auch in dem neuen Clip einen - oder besser zwei - echte Hingucker. Denn wie bei anderen Gelegenheiten aus der jüngeren Vergangenheit schimmern auch hier wieder die Brustwarzen der ersten "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin durch.

Lena Gercke gewann 2006 die erste GNTM-Staffel. © Gerald Matzka/dpa

Besonders häufig findet sich auch die Frage, ob etwa die Heizung im Hause Gercke ausgefallen sei? Eingeweihte wissen natürlich, dass es sich hier um eine Einspielung auf einen Post von Lenas Liebstem Dustin Schöne (38) handelt.

Der Werbefilm-Regisseur hatte unter einem ähnlichen Video - Lena trug sogar dasselbe Kleid - vor wenigen Tagen kommentiert: "Wir haben schon 'ne Heizung, Babe."

Mit einem Zwinker-Emoji machte Dustin aber klar, dass er gegen die Freizügigkeit seiner Partnerin nichts einzuwenden hat.

Lena Gerckes Fans offenbar auch nicht. Die lobten nämlich nicht nur das Kleid, sondern vor allem die Protagonistin des Valentinstags-Clips. "Du könntest auch eine Mülltüte anziehen und wärst die Schönste weit und breit", hieß es da. Oder: "Diese Frau wird immer hübscher."

Andere kommentierten Lenas Look mit einem simplen "Wow" oder ließen fleißig Herzchen- und Flammen-Emojis regnen.

Übrigens: Ganz so sexy muss es für die 35-Jährige nicht immer zugehen. Wie Lena in ihrer Story verriet, ging es zum Fasching in der Kita in einem ganz anderen Outfit: Pippi Langstrumpf.