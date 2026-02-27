Zweites Kind für Lena Meyer-Landrut? Sängerin mit Babybauch gesichtet

Berlin - Erneutes Babyglück bei Lena Meyer-Landrut (34) und Mark Forster (43) ? Mehreren Medien zufolge soll das Promi-Paar wieder Nachwuchs erwarten.

Lena Meyer-Landrut (34) hatte ihren letzten öffentlichen Auftritt im Sommer 2024. © Joerg Carstensen/dpa

Das Ehepaar hat bereits einen Sohn. Nun darf sich der Kleine vielleicht auf ein Geschwisterchen freuen.

Auf Fotos, die der BILD vorliegen, wirkt die Sängerin sichtbar schwanger: Unter ihrer Pufferjacke ist eine deutlich gerundete Bauchpartie zu erkennen.

Das Paar selbst hat die Schwangerschaft bislang nicht offiziell bestätigt.

Mark soll sich derzeit in Südafrika aufhalten, um für die neue Staffel von "Sing meinen Song" zu drehen.