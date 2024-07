Nach Konzert-Absage: Meyer-Landrut freut sich auf Comeback

Der Comeback-Auftritt von Lena Meyer-Landrut (33) wird in Plauen stattfinden. © Screenshot Instagram: lenameyerlandrut / Henning Kaiser/dpa

Bisher hatte die 33-Jährige keinen sonderlich erfolgreichen Sommer. Mit krampfartigen Bauch- und Nierenschmerzen musste sie das Konzert auf dem Münchner Tollwood-Festival absagen.



Nach einer kurzen Genesung ist sie nun zurück und freut sich auf das kommende Konzert in drei Tagen.

Auf Instagram teilte die Sängerin ein Video mit der Unterschrift "See u in 3 days (Deutsch: Sehe euch in drei Tagen)". Der Clip zeigt Lena bei Auftritten.

Vorab sagt sie lächelnd in die Kamera: "Machen wir das noch mal? Das kann es ja noch nicht gewesen sein!" Der anstehende Comeback-Auftritt wird in Plauen (Sachsen) stattfinden.