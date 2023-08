Lena Meyer-Landrut in Not: Sie braucht Hilfe ihrer Fans!

Berlin - Sängerin Lena Meyer-Landrut (32) sorgte mit einem Hilferuf auf Instagram für Aufsehen. Die 32-Jährige war zu Besuch in München und brauchte dringend eine Pediküre. Dank ihrer Fans wurde Lena schnell geholfen.

Lena Meyer-Landrut (32) brauchte die Hilfe ihrer Fans. © Britta Pedersen/dpa

Auch Promis brauchen mal Hilfe von ihren Fans. Das musste jetzt auch Sängern Lena erfahren. Wie die 32-Jährige auf ihrem Instagram-Account verkündete, ist sie derzeit zu Besuch in München.

In einer Story erklärte die Frau von Mark Forster (40) nun, dass sie ganz dringend Hilfe benötige: "Ich habe übermorgen ein Shooting und ich bin morgen in München und ich bräuchte eine Pediküre. Und jetzt ist die Frage: Hat jemand einen Tipp in München für eine Schellack-Pediküre?"

Kurz darauf zeigte sich die Sängerin gemeinsam mit Freundinnen in einem Biergarten. Scheinbar hat Lena eine entsprechende Pediküre bekommen. Ob ihr dabei von einem Fan geholfen wurde, ist unklar.