Lena Meyer-Landrut lässt Fans verzweifeln: Kurz oder lang?

Lena Meyer-Landrut (32) macht sowohl mit langen als auch mit kurzen Haaren eine gute Figur.

Statt langer Mähne überraschte die brünette Beauty ihre Follower mit einer schicken Kurzhaarfrisur - und die kam bei ihren Fans an.

Schnell kamen Vergleich mit keiner Geringeren als Stil-Ikone Victoria Beckham (49) auf.

Ganz so kurz sind die Haare zwar nicht mehr, doch auch mit langen Haaren gibt die ehemalige ESC-Gewinnerin noch immer eine prächtige Figur ab.

Auf Instagram zeigt sich die schöne Sängerin mit lockiger Mähne. Dank der Extensions haben die Haare wieder eine beachtliche Länge.

"Long hair, don't care", schreibt die 32-Jährige zu ihrem Look, was allerdings ihre 5,4 Millionen Follower vor eine Grundsatzfrage stellt: kurz oder lang?

Zwar wird die Wahlberlinerin in der Kommentarspalte gewohnt mit Komplimenten wie "Der Look ist einfach 'ne 10/10" oder "Sehr hübsch mit langen Haaren" regelrecht überschüttet, es gibt aber nicht wenige, die die Kurzhaarfrisur bevorzugen: "Du sahst so gut aus", bemängelt beispielsweise ein User.